Susana no existe

Que los comunistas, contrarios siempre a la democracia, hagan el paripé de demócratas es del género bufo. Viene a cuento de que el pleno municipal le arranca la Medalla de Oro de la ciudad a José Utrera Molina. Y el alcalde, como suele, contradice ahora a la concejala Gemma del Corral. Y de oca a oca. Es como Juan Torres, que de ex gurú de Podemos pasa a colaborar con el PSOE, da igual, o Carlos Hernández Pezzi, pero al revés. Nunca se sabe dónde terminan algunos. Cuando no se pisa moqueta, o se toca bola, como también se dice, entran calambres y se padecen crisis de ansiedad , que dicen los que han salido de éstas con mucho mérito. Por eso, fuga mundi, alejarse de los placeres para emprender ese gran viaje interior. Recomiendo Entusiasmo, de Pablo D´Ors.

En otro capítulo, lo más gozoso es leer que Podemos se abstiene e IU vota en contra de una resolución del Parlamento Europeo que pide respeto a los derechos humanos en Venezuela. Es cierto que los comunistas, como los fascistas, y los derechos humanos no se llevan bien pero aquéllos procuran que no se sepa y estas cosas lo pregonan. Claro, tienen sus turiferarios pagados con salario emocional. También hay que leer El privilegio catalán, de Jesús Lainz, un valiente en tiempos de cobardes. No me dio tiempo a comentárselo a José María de Loma en el almuerzo del patrón, pero ya está dicho. A propósito, me cuentan que un periodista se entrevistó con Rubalcaba antes de aprobarse el Estatuto de Cataluña (2006, J L. Rodríguez Zapatero) y Maquiavelo le dijo que «con este nuevo Estatuto vamos a tener entretenidos a los nacionalistas otros 25 años, igual que han estado entretenidos hasta ahora». El journaliste le replica: «¿Pero no cree que dentro de 25 años la situación estará todavía peor?». Respuesta de Rubalcaba, «dentro de 25 años yo no estaré aquí. El que venga detrás que arree». Pues es así, ¿qué se creen?

También es verdad que se habla mucho del bitcoin y del blockchain -detrás de todo está el misterioso Satoshi Nakamoto- pero más se habla de Celia Villalobos y su reentrée. ¿Tiene esto algo que ver con las próximas elecciones?

Aquí, en este patio de Monipodio que celebra su juicio en el Prado de San Sebastián, pasan cosas increíbles. Un tipo va a prisión por violar a una mujer en la sala de espera del hospital Macarena de Sevilla, es decir, no solo muere un ciudadano porque sufre un ictus en urgencias de Antequera, o una mujer después de doce horas de espera en Úbeda, o una enfermera del Clínico malagueño llama a la Policía porque se ha quedado sola en una planta€ lo grave es que parece que no hay nadie ahí fuera que intervenga€ estamos solos, lector, tú y yo, Susana no existe, es un holograma. Tanto es así que fallece Pedro Pérez, secretario de Estado, Consejo Social UMA, Tabacalera€ malagueño. Bueno, también se ha ido Salvador Rodríguez, de 91 años, uno de los fundadores del Teléfono de la Esperanza, gran invento contra la soledad, más que la pastillita antes de dormir. Y si, encima, resucita Mariví Romero entonces ya€, porque Ana María Corredera está con Zoido de asesora parlamentaria y de ahí no se quiere mover, el problema es que muevan a Zoido. También dice mucho que el 40 por ciento de los españoles sigue sin leer libros. Somos así, muy cultos, y esto lo dice el presidente de la Federación del Gremio de Editores de España. Por eso, no me sorprende que un adolescente de 14 años acuchille a su madre por la wifi. Las nuevas tecnologías alejan de la cultura, ¡oh, anatema!, se escucha desde el proscenio. ¿Y las nuevas tecnologías no se hacen viejas? Aunque aquí el que vende libros es Federico Jiménez Losantos, qué genio en las estanterías, y esperamos a Michael Wolff con Fire and fury y es que la ola del Atlántico tarda mucho en llegar, por eso nos conformamos con la del Melillero. Aunque para anatemas, Albert Boadella que sostiene que «Picasso asestó un golpe mortal a la pintura». El presidente de Tabarnia se atreve con todo. Vicente Huidobro, pronto fuera de escena, escribía en Basta:



Basta, señora arpa de las bellas imágenes

de los furtivos cromos iluminados

otra cosa otra cosa buscamos

sabemos posar un beso como una mirada

plantar miradas como árboles

enjaular árboles como pájaros (€)



cima@cimamalaga.com