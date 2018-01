"Alguien" sabe

La semana pasada tuve una levísima subida de tensión. Nada serio, salvo que se acerca uno a los cuarenta. De todos modos, como dicen por ahí, no llegar a dicha edad supondría una alternativa muchísimo peor. Y el caso es que, comentándolo en la oficina, una compañera que me sabe hipocondriaco, además de recomendarme la compra de un tensiómetro, me enseñó, muy clandestinamente, como si estuviéramos haciendo algo malo, una especie de relojito de goma que, entre otras cosas, también te medía las pulsaciones. Porque claro, el corazón, a estas alturas, con su sístole y su diástole, también hay que controlarlo. Todo ello por medio de una aplicación (perdón, una app, que los carcas como yo, ajenos a la jerga, estamos para echarnos a los tigres) que el usuario se descarga en su móvil y a través de la cual se interacciona con la pulserita de marras y ésta, a su vez, con uno mismo y con la víscera cardiaca. Así, al pronto, sin pararse mucho a pensar, la cosa pudiera no ser merecedora de demasiado debate. Pero lo cierto es que aquello me sirvió de catalizador para recordarme que lo tecnológico rige nuestros días, nuestras rutinas y nuestros ocios. El cacharro, por lo visto y además, te mide los niveles de estrés, las horas de sueño, la calidad del mismo, tu actividad y tu sedentarismo. Y es que, a través de la telefonía móvil, damos traslado a una suerte de Gran Hermano de todo un compendio de datos y circunstancias de índole no sólo privada sino personalísima. ¿Qué no darían, verbigracia, los marchantes de seguros de vida por controlar esa información? Paralelamente, resulta difícil poder predecir las fisuras o derramas que, a tales efectos tecnológicos, pueden aflorar en los controles previstos por la Ley de Protección de Datos. Ya no sólo se trata de asumir que con el teléfono móvil en el bolsillo estamos localizados a lo largo y ancho del planeta, la cosa va más allá. La multitud de cachivaches que acostumbramos a acarrear bien se encargan de sacar a la luz y delante de quien encarte todo tipo de situaciones personales, de salud e incluso estados de ánimo. Y hasta aquí puedo leer, que luego me afilian ustedes a las teorías conspirativas. Pero la cuestión es que, en definitiva, así andamos. Sin privacidad personal ninguna y con total publicidad colectiva respecto al ente o entes que lo controlan todo. Nada hay oculto, todo está en el aire. Sin ir más lejos, hace tan sólo unos días que mi propia cuenta de Netflix le chivateó a mi mujer que yo había visto, sin ella, el último capítulo de Homeland. Sacándole los colores a uno, vaya. Y si me dejan retomar el tema de la pulserita controladora, por lo visto, cuando coge confianza, se te sube a la parra y se toma licencias que ni mi madre en mi más tierna infancia. Y va y te suelta que si tu edad real no es la que aparentas, que si tienes que dormir más, que si llevas mucho rato sentado, que te peines mejor, que salgas a tirar la basura y lo que te rondaré morena. A través de las aplicaciones, las tecnologías y las redes sociales, "alguien" sabe cómo somos, por dónde y con quién nos movemos e incluso cómo funcionamos por dentro. Vendidos es lo que estamos. ¿A dónde huir entonces?, que decía Ángel González. Ni siquiera hay espacio mental para pensar en ello. Todo lo ocupan las infinitas claves de la multitud de elementos de gestión telemática que acumulamos a diario. No hay memoria para más cosas si en ella tenemos que guardar las contraseñas de acceso a los correos electrónicos, Facebook, Twitter, tarjetas de crédito, firma digital, Paypal, Amazon, Netflix, HBO, web del empleado público, correo corporativo, banca electrónica, web de telefonía móvil y otras tantas que me dejo en el tintero y de cuyo nombre no quiero acordarme. Con todo ese espacio cerebral, neuronal y de memoria invertido de manera más conveniente hubieran podido sacarse las oposiciones tres generaciones de notarios. Pero ahora, salir del bucle, de la tela de araña, es más que complicado. Tal vez imposible. Y es que, quizá para nosotros, para nuestra generación, como decía Vader, ya es demasiado tarde. Estamos dentro.