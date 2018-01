Izquierda europea y postempleo digital

Olvidando los inmorales sueldos que algunos ejecutivos europeos se adjudican con el beneplácito de sus accionistas, el principal mecanismo de la desigualdad entre nosotros es disfrutar o no de un empleo mínimamente estable y digno.

El efecto de la Digitalización, cruzada con la Globalización, sobre el empleo es cada vez más evidente. En muchos estados europeos, no todos son Alemania, no se dispone de tantos empleos como jóvenes y desplazados laborales aspiran legítimamente a ellos. Estamos ya en el postempleo donde las personas con trabajos contingentes no dejan de aumentar.

El empleo está perdiendo su antiguo papel como mecanismo por el que las personas accedían a un cierto nivel de riqueza y recursos. La idea de conseguir un trabajo confiable, en fábricas, oficinas, laboratorios, etc., como sinónimo de camino a la emancipación se desvanece. El modelo meritocrático basado en el ´trabajo duro´ con el que nos hemos educado las generaciones anteriores a los millenials puede estar próximo a la obsolescencia. Ello a pesar de lo mucho que se nos llene la boca con las virtudes del ´emprendedor´, un grupo inevitablemente minoritario.

Desgraciadamente ya no es realista considerar el trabajo como un derecho accesible en el seno del mercado aunque esté sometido a control democrático. La crisis del empleo se plantea incluso, desde medios nada sospechosos hasta ahora de pesimismo capitalista. El columnista de The Economist, Ryan Avent autor de La riqueza de los humanos: el trabajo (y su ausencia) en el siglo XXI describe «un período de cambios políticos desgarradores» que permanecerá hasta que nos dotemos de «un nuevo sistema social que sea suficientemente aceptable».

La división derecha-izquierda se basa en que unos piensan que la desigualdad es una ley propia de toda sociedad desarrollada y por ello desconfían de cualquier acción colectiva como remedio; por su parte, las izquierdas no aceptan el determinismo de la desigualdad y creen en la posibilidad de enfrentarla colectivamente. Aunque el postempleo desencadenará sacudidas y divisiones a ambos lados, es en la izquierda donde más impacta; no es casual que en el Reino Unido el partido socialista sea ´Labour´ (de los trabajadores).

La socialdemocracia, en su búsqueda de repartos equitativos entre Capital y Trabajo, asumió que el empleo reclamado por el Capital productivo era casi inagotable y legítimamente inició una especie de contrarrevolución, en favor del trabajo, cuyo estatus político y cultural se confirmaba a medida que el desempleo bajaba; parecía que se había encontrado una fórmula que relacionaba empleo con justicia social. La izquierda se ha organizado en torno a la calidad y calidad del empleo y ha luchado para preservarlo. Inesperadamente tecnología y globalización en un planeta finito, ha hecho desaparecer el empleo ´para toda la vida´ que ya no está en la perspectiva de los jóvenes.

La caída del poder de los sindicatos es inevitable ya que desaparece su antigua base. Con el cambio tecno-económico la vieja relación política en busca del Estado de Bienestar falla ya que no existe sin pleno empleo. El resto de políticas de bienestar se detienen ante la gran reivindicación de la gente de poder trabajar dignamente. Un nuevo paradigma muy incómodo.

Las izquierdas no deben olvidar su propia historia, basada en valorar en cada momento la amplitud y profundidad de los cambios asociados a los avances tecnológicos. Ante cada cambio disruptivo plantearon rediseños profundos en el marco institucional para que se pudiera liberar todo el potencial transformador propio del aumento del conocimiento humano. Siempre con el objetivo declarado de distribuir equitativamente la riqueza generada en el seno del capitalismo, un sistema al que sólo respetaba si se organizaba de forma que la creación de riqueza beneficiara a la mayoría. La Digitalización produce un fuerte bienestar individual y ha mejorado la suerte de millones de personas del segundo y tercer mundo, una perspectiva nueva, para la distribución equitativa en Europa.

Dos ideas a valorar por la izquierda; su único punto común reside en basarse en un fortalecimiento del estado (aquellas que aparecen desde la derecha, pasan por el camino contrario de sus desmantelamiento). La primera consiste en un cierto reparto del trabajo, siendo Japón (curiosamente la gran potencia en Robótica) la referencia. Pasa por la dignificación de todos y cada uno de los empleos relacionados con los servicios, incluidos aquellos que pueden ser considerados redundantes, de baja productividad y automatizables. El objetivo es un reparto ordenado y consciente del trabajo trata de superar la idea de ´mercado libre laboral´. Optar por mantener un desempleo bajo, incluso fuera de los principios capitalistas, ya que no se conciben una sociedad con muchas personas sin trabajo.

Ante la dificultad que el trabajo y bienestar social fallen a la hora de proporcionar algún tipo de base segura para la vida, una segunda opción es el ingreso básico universal (UBI) una iniciativa que hay que valorar con prudencia. La UBI debe verse más allá de unas voluntariosas cuentas que habrá que formular con rigor, antes de despertar falsas esperanzas.

Crear una Europa con un postempleo más benigno es más difícil ahora de lo que hubiera sido en los años 70. Con los bajos salarios actuales sugerir que las personas trabajen menos por menos paga es de difícil venta. Es paradójico que cuanto peor es el trabajo, más difícil es imaginarse a una sociedad que realmente huya de él. Muchos son los pasos que quedan por dar, sin embargo ya se sabe que «las herejías de una época suelen convertirse en las ortodoxias de siguiente».

Haberse puesto de perfil ante los efectos de la Digitalización no ha sido bueno para la izquierda. El reto es básico, inclusos reconociendo la dificultad de intentar asegurar el mañana basándose en un pasado que está desapareciendo, para proyectarse en un porvenir que aunque cercano todavía no ha llegado plenamente.

Hay que empezar por tratar de ver las esperanzas que puedan existir para las personas en esta era del postempleo.