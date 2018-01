El partido interminable

Para el espectador las partidas más difíciles de seguir son aquellas en las que los jugadores no tienen asiento. La que libran el secesionismo catalán y el Estado no es de estas. Los secesionistas están arrellanados sobre casi la mitad de los votos de Catalunya en unas elecciones de alta participación. Se trata de un circo, sí, pero con un público masivo y fiel, al que ya no pueden defraudar, so pena de que se les vaya para siempre. En cuanto al Estado, se apoya en la ley, y, como hasta ahora ha quedado demostrado, en su capacidad para hacerla cumplir por medio de la justicia y las fuerzas de orden. Pase lo que pase en la jugada de hoy, la partida, con jugadores tan firmes en sus asientos, no se cerrará, y seguirá la estrategia de la tensión. Quizás el espectador debería arrellanarse también, e imaginar que está ante otro capítulo de una serie de intriga, hasta ahora incruenta.