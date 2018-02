Anthony Gill: El humor como antídoto para la adversidad

La vida no ha sido fácil para Anthony Gill. Desde la misma sala de partos ha tenido que afrontar diversas dificultades. El 17 de octubre de 1992, el paritorio del Hospital de Charlottesville tenía complicaciones. El médico le pedía a Sandi Summers que empujara pero el bebé no quería salir. En ese momento agarró las pinzas y comenzó a tirar de su cabeza ante el asombro de su padre. «Cuando lloró, un lado se levantó y el otro permaneció inmóvil» recuerda su padre. Anthony Remesal Gill sufría una parálisis facial parcial en el lado derecho de su rostro. Afortunadamente después de unos meses desapareció y no le dejó secuelas, salvo una ceja un poco más elevada que otra. Superada esta primera prueba vivía feliz con sus padres y sus hermanos Daxton, Nicole y Kaytlyn cuando a los 12 años su vida se volvió a sacudir. Sus padres se separaban. Un hecho del que todavía tiene un recuerdo traumático: «Mi vida giraba en torno a ellos. Fue devastador». Su padre se trasladó a vivir a Charlotte y el pequeño Anthony intentaba recorrer a menudo los 90 minutos que separaban a sus padres porque «no podía vivir lejos de ninguno de los dos».

El baloncesto era su válvula de escape y fue reclutado por la Charlotte Christian School, la escuela de Stephen y Seth Curry, allí coincidiría con su gran amigo Akil Mitchell, el americano panameño que juega en la liga de desarrollo y con quien años después jugaría en la Universidad de Virginia.

Gill era un jugador y un estudiante modelo. En su último año en HS la adversidad volvía a visitarle. Su madre, la ex jugadora de la Universidad de Virginia, Sandi Summer era diagnosticada con cáncer de mama. Anthony volvía a casa. Esos momentos le acercaron a Dios y dice que la fe le ayudo a pasar los peores momentos de su vida, que incluyeron afeitar la cabeza de su madre.

Sandi recuerda aquel momento en The Daily Progress: «En mi baño no podía parar de llorar y él me decía: Mamá, te prometo que volverán a crecer. Gracias a su fortaleza supere el cáncer».

Fuera de las canchas Anthony daba muestras de su carácter. Horas después de un partido con la Universidad de Virginia, salía del pabellón cuando vio que un hombre con sobrepeso pasaba dificultades para subir una cuesta. Gill, sin saber que estaba siendo observado, paró su vehículo y lo acercó hasta su casa. Su carácter también le llevó a convertirse en un bromista profesional para evadirse de los problemas. En entrevistas con periodistas ha llegado a decir que era un mago profesional o que tenía un gato siamés con dos cabezas. Su propia madre afirma que siempre hay que desconfiar de las afirmaciones de su hijo. Sus compañeros están acostumbrados a despertarse bajo una lluvia de agua o no poder abrir el grifo de la ducha porque alguien lo había frotado con vaselina.

Después de un año en Turquía y estar este verano en la liga de verano con los Hornets afronta en el Khimki su gran prueba de fuego. Una prueba que está superando en el Khimki de Bartzokas para convertirse en una buena alternativa cuando Shved no está bien. El Unicaja de Joan Plaza tiene una nueva amenaza. Suerte€