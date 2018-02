Deudas y soledades

La verdad es que si no fuera por estas cosas no sabríamos si los políticos son humanos. Lo de la mujer del alcalde y el mismo alcalde y eso de que es estupendo que Celia Villalobos diga que hay que saber irse pues tiene gracia, reconózcanmelo. Así se ventila la política, al fin y al cabo la escena nacional es una alcoba.

Reflexionaba sobre esto y otros titulares mientras veo cómo hay señoras que siempre llegan tarde a misa y buscan asiento a costa de la buena voluntad de los demás, que se apretujan, para dejarles sitio en el banco. Pero de quien aprendo es de Jesús Lainz, por él sé que en el libro Patria de Verdaguer hay versos a la batalla de Lepanto, al Dos de Mayo, a la Virgen Inmaculada, patrona de España€ un libro patriótico, del XIX€ y escrito en catalán. Además, Gerona fue uno de los primeros lugares donde se empleó la bandera rojigualda en tierra, porque hasta ese momento había sido la bandera de la Marina. Si hasta el famoso cuadro de Martí Alsina, El sitio de Gerona ha sido manipulado para no mostrar la rojigualda sino la senyera, pero si son unos mostrencos y unos cantamañanas, peligrosos, sí, pero de pocas seseras, hasta con el watsapp. Como señalaba Salvador Madariaga, se podría decir que el franquismo fue una dictadura de la periferia al centro y no al revés, como algunos nos quieren hacer creer. Pero lo importante es impedir el adoctrinamiento en las aulas, favorecer la imparcialidad de los medios, cerrarles el grifo a las asociaciones falsamente culturales, pelear por las ideas en condiciones de igualdad, aunque eso no le guste a Rajoy ni a Soraya, que tanto monta. Pero si los indepes son unos trincones del tres por ciento y de lo que se tercie, si está acreditado, lo que pasa es que se agarran a esa falsa identificación entre Franco y España. Y es que España se ha atragantado con el conflicto catalán y necesita que alguien le haga la maniobra de Haimlich para que vuelva a respirar, eso es todo.

Y que se despabile Juncker porque Milos Zemau ha sido reelegido presidente para su segundo mandato al frente de la República Checa, y es prorruso, con lo que se afianza el grupo de Visegrado, con Hungría, Polonia y Eslovaquia. ¡Qué vieja estás, Europa!

Y hay más cosas interesantes, como que la disciplina mejora las notas, según la OCDE, sin embargo ANPE denuncia en este periódico que el profesorado está desprotegido hasta por sus directores; y es que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se cargó la reforma de Ignacio Wert. El problema catalán empezó en las aulas y si en el resto de España sigue en las aulas, ¿qué puede esperarse en la calle? Lo comento en el almuerzo de la Tertulia del Congreso de Málaga con Miguel Such –que me habla del paso de la medicina de la evidencia a la del paciente–, Antonio Almansa –que ya ejerce de abuelo–, Francisco González y Francisco Martínez –especialistas en seguridad–; el diplomático Francisco Carrillo; el presidente del Colegio de Agentes Comerciales, Liberio Pérez; Luis Lorenzo, más feliz que nunca desde que dejó la función pública; Alejandro González, con su recién estrenada Fundación Hispánica; el presidente de la Federación de Comercio Enrique Gil; Manuel García Sánchez (Orbitel), un valor en alza; Joaquín Chacón, que abre un nuevo centro de español para extranjeros; Francisco Hernández con sus franquicias; José Ruiz Luque, atento a las ondas; Manuel Franquelo y Marisa Valero, en la ola de Ciudadanos€

Dice un hombre sabio, Miguel de Oriol, arquitecto, que cuando eres viejo y dejas de trepar, descubres que no sabes nada y llega la hora de juzgarte a ti mismo, por eso él no cree en el saber, sino en el creer. Qué de acuerdo estoy, y también con el profesor de la UMA, recién jubilado, Carlos Pérez Ariza, con el que reflexiono de deudas y soledades, ¡ay! Sí, hay que cuestionarse muchas cosas, como estará haciendo a estas horas la pareja de una joven detenida y acusada de simular ser víctima de una violación para encubrir su infidelidad, aquí en Málaga, si no hay que irse más lejos€ Juan José Llovet escribía con tino:

El tiempo es oro, mujer;

yo no lo puede perder

en pedir ni en esperar.

Sé mía si lo has de ser;

si no, déjame marchar,

que el tiempo es oro mujer.