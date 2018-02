La lección de lord Bates

Esta semana andábamos soliviantados con un artículo humorístico publicado por Chris Haslam en The Sunday Times, titulado «Cómo ser español». Las desaforadas reacciones al texto de Haslam dicen mucho de nosotros, quizá tanto como el propio artículo, que por otro lado decía algunas verdades inapelables, como nuestra querencia irrefrenable por el decibelio. ¿Acaso no somos los más ruidosos de Europa? También refiere nuestra tendencia a rebañar el plato sin dejar resto, pero ¿No nos adiestraron nuestras abuelas a no dejar nada, y –a sus ojos de la posguerra– niño gordo equivalía a niño sano? Otros aspectos citados parecen más una virtud que un defecto, como la mayor familiaridad con la que se trata a los desconocidos en nuestra tierra.

Quizá el fallo de Haslam ha estado en ese tono condescendiente con el que nos despacha en algún momento de su escrito (por ejemplo en la cita a las hambrunas) pero el tono jocoso del escrito invita a no tomarlo como afrenta. A fin de cuentas, podían hacerse chanzas iguales sobre el carácter británico. Tentado está uno de responderle en este espacio hasta que, en el mismo noticiero digital en que aparece su artículo, se lee esto otro: «Un lord dimite tras llegar dos minutos tarde al Parlamento británico».

Lord Bates, a la sazón secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, se declaró «avergonzado» por el retraso, que le impidió atender a las preguntas de la oposición, y justificó su dimisión por haber faltado «a los más elevados niveles de cortesía y respeto» que deben regir la vida parlamentaria. ¿Algún político español ha dicho sentirse avergonzado por algo alguna vez? Los ingleses quizá no puedan darnos lecciones de gastronomía, pero nos dan sopas con honda en otros asuntos. Menos broma.