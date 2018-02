Warhol en el Vaticano

Andy Warhol ha entrado en el Vaticano con The Last Supper, como se dice ahora una de sus obras más icónicas, inspirada en el fresco de la escena bíblica de Leonardo da Vinci, en colorín. El condicionante de la exposición programada para 2019 será, como es natural, religioso. Warhol (1928-1987), por encima de otras cualidades que lo adornaron como artista, era un perfecto diletante con buena vista para los negocios y también un irrepetible vendedor de humo. No el único, pero sí uno de los más preclaros. A una barra de chocolate entre dos rebanadas de pan blanco lo llamaba pastel y todo el mundo se quedaba tan contento por la genialidad. Luego lo espolvoreaba sobre un lienzo o en una hoja de papel y la máquina registradora se ponía de nuevo a funcionar. Aquello formaba parte de un sentido del humor inexpresivo, glacial, muy valorado. La llamada filosofía flip. Cualquier persona con un leve interés en la obra de Warhol conoce la trascendencia en su arte del diseño de los botes de sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola, y el plátano del llamado Banana Album de Velvet. Sus más entusiastas admiradores estarán también familiarizados con los paquetes de cereales de Kellogg y su Tunafish Disaster, pintura de 1963, inspirada en una noticia de prensa sobre dos mujeres mayores que murieron por comer atún en lata contaminado. Existe incluso una serie posterior de Warhol con diversas variaciones sobre el cuadro La última cena, de Da Vinci, antes citado, gran atractivo de la muestra de los Museos Vaticanos que promueve Babara Jatta, una directora que viene a revolucionar la institución. Y tanto.