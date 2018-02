El mejor momento de nuestra historia

La feria Fruit Logistica vuelve a convertir a Berlín en el escaparate de referencia de los productos hortofrutícolas europeos. Y, como cada año, Andalucía tendrá en esta muestra internacional un papel destacado, no sólo por su peso presencial, con unas 80 empresas y entidades que se trasladarán a la capital alemana, sino por la calidad, la excelencia y la sostenibilidad que acreditan sus producciones.

Andalucía llega a Fruit Logistica 2018 en su momento más dulce, con unas cifras de exportaciones que confirman la capacidad de superación de nuestro sector hortofrutícola, que ha reportado en ventas al exterior más de 4.700 millones de euros entre enero y noviembre de 2017. Este dato supone un incremento del 9% con respecto al mismo período del año anterior, con 4.362 millones de euros. Los mercados internacionales demandan cada vez más productos andaluces, muy apreciados por un consumidor que apuesta por alimentos saludables y de calidad. Estas cualidades, además, son sobre las que pivotan las producciones de todo nuestro territorio, garante de seguridad y buen sabor.

Si hay una palabra que represente al campo andaluz es, sin duda, diversidad. Nuestra tierra es la cuna de productos para todos los gustos, gracias a la labor de agricultores y agricultoras dispuestos siempre a dar un paso más allá desde la innovación para aportar nuevas variedades de frutas y hortalizas, introducir nuevos cultivos y apostar por producciones cada vez más sostenibles, como la ecológica, y por técnicas sostenibles como el control biológico de plagas. Desde el Gobierno andaluz hacemos propio el compromiso de nuestro sector, y en este empeño por seguir avanzando y ganando en competitividad cuentan y van a contar siempre con nuestro apoyo.

Somos conscientes de que las buenas cifras que atesoran nuestras ventas en mercados internacionales no eximen de retos y desafíos que debemos seguir afrontando entre todos. Hablamos de un sector con una trayectoria marcada por su experiencia y capacidad para adaptarse a los cambios y a situaciones realmente difíciles en no pocas ocasiones. Las adversidades climatológicas, como es el caso de la sequía en estos momentos, el relevo generacional, la aplicación de las nuevas tecnologías e investigaciones científicas al campo, la unión empresarial para seguir ganando dimensión son algunas de las cuestiones que nos preocupan y ocupan actualmente. En esta andadura queremos ir de la mano del sector agrícola y para ello ponemos a su disposición iniciativas que no sólo engloban incentivos económicos, sino también asesoramiento, defensa de los intereses del sector y otras medidas para reforzarlo.

Por citar algunos ejemplos recientes, ya hemos publicado las bases reguladoras de la nueva orden de ayudas dirigidas a las agroindustrias, con casi 70 millones de euros que se suman a los 108,1 ya puestos a disposición del sector en 2017 para respaldar inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos. En diciembre se aprobó también el Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía Horizonte 2020, que prevé la creación de unos 7.000 puestos de trabajo. Confiamos en que, junto al resto de medidas, contribuyan a conferir a nuestros profesionales el empuje necesario para continuar cosechando un camino de éxitos.

No debemos olvidar que la promoción es una herramienta fundamental para este cometido y, en este sentido, debemos aprovechar la plataforma que nos ofrece Fruit Logistica como gran exposición internacional. Desde la Junta de Andalucía participamos activamente para aunar esfuerzos y generar sinergias, para que nuestro sector hortofrutícola continúe liderando y ampliando mercados. Durante tres días, nuestras empresas tendrán la oportunidad de intensificar las buenas relaciones con sus socios comerciales, presentar su oferta de productos, establecer contactos con nuevos y potenciales clientes y conocer las nuevas tendencias del mercado en un escenario que concentrará más de 76.000 visitantes de 130 países diferentes y donde el 67% de sus visitantes son europeos, mercado natural de nuestras frutas y hortalizas.



* Rodrigo Sánchez Haro es consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía