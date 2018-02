Hijas muertas

Fernando Quer y Juan José Cortés son las caras visibles de un clamor, la voz de un grupo de padres que ya llevan recogidas más de dos millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable, y eso que ambos saben que no podrá aplicarse a ninguno de los asesinos de sus hijas, el primero porque es imposible demostrar la violación y el segundo porque ya no le toca.

Acabo de firmar tu sentencia de muerte, no andarás libre nunca más no te dejaría sólo ni con mis perros. Esto le dijo la jueza al Dr. Nassar antes de imponerle una sentencia de más de 150 años de prisión por abusar de más de 160 gimnastas norteamericanas. En otro juicio reciente contra el mismo sádico, 65 niñas abusadas en esta ocasión, fue arrestado el padre de tres de ellas. Pidió a la magistrada que le dejasen cinco minutos a solas con el violador en una habitación y, tras la negativa, se abalanzó sin éxito contra el deleznable médico para reventarlo con sus propias manos. Hicieron falta cuatro policías para placar y reducir al dolido padre.

Hubo una época en la que estaba a favor de la pena de muerte. Luego pensé que lo de ojo por ojo y diente por diente sería como dijo aquél, nos dejaría a todos tuertos y mellados, asemejando España a un descampado de yonquis. Más tarde me convencí de que matar a quien mata no es justo porque me sabía a poco. Querido lector, imagine por un instante que su ser más querido va por la calle, en sus quehaceres, y alguien le arranca la vida. Así, inopinadamente, sin motivo, porque sí. Y usted se preguntará qué ha hecho su hijo o su padre para morir. Nada, absolutamente nada. Por eso pensaba yo que matar a quien mata es injusto, porque uno lo merece y el otro no. Cómo hacer justicia entonces. Muy fácil, creía yo. Cada persona debía llevar aparejada la responsabilidad de un tercero y ambos serían ejecutados en caso de cometer un delito, es decir, si tú matas a mi padre o a mí hijo, tú y tu madre seréis condenados a la silla eléctrica. Un 2 por 1, sólo así podríamos acercarnos a empatar. Presenciarías cómo se fríe tu madre y luego, tras un tiempo razonable en el que asimilar su muerte por tu culpa, con ese inolvidable olor a fritanga a lo William Kemmler, correrías su misma suerte.

Más tarde la vida me llevó a conocer a las madres de algunos criminales. Su sufrimiento, su pesar, su tristeza, en definitiva, su decepción y repulsa por haber criado a un auténtico desalmado del que no reconocen el más mínimo rastro de su legado genético ni de su amor, unos bastardos a los que nada importa el bienestar de quien las trajo al mundo, y entendí que lo anterior carecía de sentido. Difícil tesitura entonces. Cómo resarcir de forma equitativa tanto dolor.

La prisión permanente revisable apunta maneras, una solución que si bien endurece algunas condenas no satisface a todo el mundo. Según las encuestas, 8 de cada 10 personas están a favor, pero no faltan las voces en contra de los tontos de siempre, auspiciados en este caso por PSOE, PNV y Podemos, convertidos en ventrílocuos de aquellos que enlutaron tu existencia por los siglos de los siglos. Y aquí me surgió otro problema, el propio sistema penitenciario.

Dice el Sr. Cortés, padre de la pequeña Mariluz, que quien no esté reinsertado no puede salir de prisión, pero mucho me temo que este hombre, ahí, pincha en hueso. Nuestro sistema está diseñado para la gente normal que comete un delito, cumple su condena, aprende la lección y se reinserta en la sociedad para seguir con su vida. Disponen para ello de una junta de tratamiento con psicólogos, trabajadores sociales, juristas, etc, que, supuestamente, valoran la evolución del interno para decidir si es merecedor de recompensas en base a su comportamiento. La cuestión es qué pasa con quienes matan, violan o infringen un daño indeleble. Qué hacemos con esos seres indeseables que por incapacidad, vicio o placer se dejaron el adjetivo de humanos por el camino, tirado en un rincón oscuro al que nunca podrán ni querrán volver.

Para mi sorpresa encontré algo parecido a una solución hablando con un amigo iraní, repito, iraní. Me contaba que en su país cometes una estafa y no sales de prisión hasta que devuelvas el último rial y pagues la multa. De ti depende el tiempo que quieras estar preso. Hasta que no cumplas y resarzas el daño causado no sales. Qué listos para algunas cosas estos iraníes. Traspuse la parte aprovechable de su sistema al nuestro y pensé que, por ejemplo, Miguel Carcaño no saldría de prisión hasta que, como mínimo, confesara dónde está Marta del Castillo. A esto le vi cierto atisbo de justicia real. Asesinos y violadores saldrían de prisión cuando los verdaderos y únicos sufrientes quisieran. Tú dispusiste de la vida de mi hija, ahora yo decidiré qué y hasta cuándo hacerlo contigo.

Llegado ese momento recuerdo los errores judiciales, los agujeros del sistema penal, las injusticias cometidas en procesos con pocas garantías, y alcanzo la conclusión de que, por ahora, es imposible encontrar una solución que respete la Constitución, contente a los dolientes, reeduque a este tipo de delincuentes y aplaque el ansia de justicia que nuestra sociedad merece.

Tras el vergonzante pim, pam, pum y el manoseado exhibicionismo político del tema, este viernes se presenta un proyecto de ley para mejorar la prisión permanente revisable, y por eso apoyo su vigencia y perfeccionamiento más allá de siglas parlamentarias, para que esos desalmados se pudran cumpliendo condena hasta que la gente de bien encuentre un sistema punitivo perfecto. Aunque tardemos trescientos años, es un precio asumible si con ello evitamos el violento e injusto fin de lo que más queremos, lo que más valoramos: la inocente y preciosa vida de una hija.