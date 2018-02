Si han oído alguna vez que ser correcto es lo mismo que ser inglés, como es natural se lo habrán creído sólo a medias, porque la corrección no siempre se mide con la misma vara dependiendo de la latitud. Voltaire escribió que los franceses tienen buena cocina mientras que los ingleses sólo pueden presumir de buenos modales. Los modales sirven en muchas ocasiones para disimular y hacer de la indiferencia un arte. Otras, se esconden en el pas devant, que es lo inapropiado, de manera un tanto ridícula. Eso sí, no hay buenos modales sin puntualidad, y la puntualidad es una institución entre los británicos. No sólo la de los trenes, que siguen considerándose puntuales si llegan a su destino dentro de los cinco minutos de diferencia horaria que establece la cortesía.

Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, llegó con dos minutos de retraso al Parlamento y a la pregunta que le formulaba una diputada laborista. Con la afectación que distingue a un lord pillado en un renuncio, Bates pidió perdón. «Mis más sinceras disculpas por la descortesía», dijo, y acto seguido puso su cargo a disposición de la primera ministra, que no aceptó por considerarlo innecesario. El secretario de Desarrollo Internacional quiso parecerse más en su metódico celo a Phileas Fogg que a los trenes, y efectivamente resultó ser algo excesivo.

Siempre que se produce una dimisión de esta índole en el Reino Unido -por llegar dos minutos tarde, o cargar una factura del taxi al erario– la utilizamos de ejemplo frente al modo de conducirse de nuestros políticos, tan aferrados a sus cargos que no hay forma de despegarlos de ellos. Vemos en la afectación británica de la responsabilidad el paradigma de la responsabilidad pública. Se escenifica, además, de manera muy conmovedora, hasta el punto que Lord Bates aparentaría estar igual de consternado por sus dos minutos de impuntualidad que ante una denuncia, pongamos por caso, de pederastia. Otro rasgo que define a esta extenuante ceremonia.