Bryant Dunston: Montescos y Capuletos

Los Capuleto y los Montesco es una tragedia lírica en dos actos de Vicenzo Bellini y Felice Romani que se estrenó en Venecia en 1930. La obra narra la enemistad de dos familias a través del amor prohibido de una Capuleta, Julieta;y un Montesco, Romeo. Bryan Dunston llegó a Grecia por segunda vez en 2013 para jugar en el Olympiacos. Antes había jugado en el Aris unos meses en 2010. Llegaba al club del Pireo para sustituir a Kyle Hines, un pívot bajo de características muy similares a las suyas, y entre entrenamiento y entrenamiento conoció a su novia, Anna Kavasila. Una jugadora interior de 1,84 metros del€ Panathinaikos, el eterno rival. Un idilio que no gustó a una parte de sus aficiones aunque siempre lo han llevado con normalidad. Eso sí, mientras Anna se ha hecho fotos en público con la camiseta rojiblanca del equipo de Bryant, no he encontrado ninguna de Dunston con la camiseta verde del trébol.

En el Olympiacos, Bryant se hizo íntimo amigo de Kostas Sloukas, el hombre al timón de la nave del Pireo. Una amistad consolidada en el tiempo a pesar de que ahora juegan para otros «eternos enemigos». Dunston juega para el Anadolu Efes y Sloukas para el Fenerbahce Ulker. Los equipos que representan a la parte europea y a la asiática de la ciudad de Estambul. Un hecho que lejos de deteriorar su amistad la ha hecho más fuerte.

Según publicaba hace unos días la agencia griega SDNA, Kostas Saloukas bautizará a Bryant Dunston para convertirlo en cristiano ortodoxo. Es el paso previo para casarse este verano con su novia, Anna Kavasila, en una ceremonia que se convertirá en una gran boda turca ya que será oficiada por Bartolomé I, el líder de los ortodoxos turcos, arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y Patriarca Ecuménico. Dunston ha sido un jugador clave en el equipo otomano para Velimir Perasovic y ahora lo es para Ergin Ataman. Un pívot bajo, rocoso, que conoce el oficio. Un producto de las calles de Queens en NY, que aunque alejado de las viviendas públicas, Linden Apartments, de Brooklyn, donde se criaron sus padres y su tío, Shawon Dunston -dos veces All-Star y número 1 del draft de la Mayor League Beisbol en 1985-, también conoció las calles de la ciudad que nunca duerme.

Bryant estuvo a punto de conseguir la nacionalidad eslovena, pero finalmente el elegido fue Randolph. Finalmente se nacionalizó armenio para poder jugar sin ocupar plaza de extranjero y en 2016 lideró a la selección caucásica al triunfo en el europeo para países pequeños, ganando la final a Andorra (79-71). Los que le conocen dicen que es una persona con una gran ética de trabajo, que siempre está feliz, que nunca le ves frustrado y que siempre piensa primero en el equipo. En resumen: un gran jugador de equipo para completar la genialidad de Errick McCollum o Zoran Dragic.

El Anadolu Efes viene hoy a Málaga ya desahuciado en la competición pero para plantar cara a un Unicaja que sí parece vivir su última oportunidad de estar en play off. Una derrota podría dejar al equipo a cuatro victorias, a falta de ocho partidos, de la segunda fase. Una distancia que parece imposible de remontar. Suerte€ a los verdes.