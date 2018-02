En España se protege a los menores

No todas las personas que emigran salen de sus países por trabajo o huyendo de la guerra. Mayra y Shayla (nombres ficticios para mantener su anonimato) se marcharon de Angola para poder darles un futuro a sus hijos: «Vinimos a España para ayudarlos y protegerlos», explican.

En su país, la vida no era fácil: sus hijos presentan parálisis cerebral, una discapacidad que provoca movimientos involuntarios: «Mi familia y mi entorno creía que le poseían ´espíritus malignos´», comenta Shayla. «La gente nos miraban por la calle, juzgaban a nuestros hijos», asegura Mayra.

La discriminación que sufrieron las dos madres y la falta de atención por parte del sistema sanitario en Angola obligó a que buscaran soluciones en otros lugares: «Tuve la suerte de contactar con un doctor en Cuba que me acogió durante dos meses. Las pruebas que le hicieron a mi hijo determinaron qué le pasaba», cuenta Shayla.

A partir de ese momento, comenzó una carrera por ahorrar dinero y buscar un sitio mejor para proteger a sus hijos: «Investigamos por internet y vimos que España era un buen sitio para llevar a nuestros hijos», explica Shayla. «Comenzamos a pedir ayuda en la iglesia y a nuestros amigos más cercanos», relata Mayra.

Cuando reunieron el dinero suficiente, cogieron un avión desde Luanda hasta Oporto y, desde allí, un autobús hasta Bilbao: «Cuando llegamos, no teníamos nada ni conocíamos a nadie: estábamos en la calle. Por suerte, una mujer muy amable nos acogió y comenzó a hablar con diferentes servicios para que nos ayudaran». Las dos madres no sabían qué hacer: «Empezó a decirnos que debíamos solicitar asilo. Nosotras no sabíamos ni qué era eso», puntualizan.

Al poco tiempo, contactaron con Cruz Roja: «Era la primera vez que hablábamos con ellos. Nos mandaron para Málaga y, desde entonces, nos han apoyado muchísimo», cuenta Mayra. «Aquí siento que mi hijo puede crecer y estar seguro. La gente no tiene prejuicios como allí». A pesar de ser una sociedad distinta a la suya, la vida en Málaga no les cuesta demasiado esfuerzo: «Hace muy buen clima y el idioma no es muy diferente del portugués. Me siento muy cómoda aquí», señala Shayla.

Sus planes de futuro son asentarse en Málaga: «Yo he comenzado a estudiar en la Universidad y mi hijo está yendo al colegio: no tengo razones para volver», explica Shayla. Por parte de Mayra, ha comenzado a estudiar cursos de cosmética y se está adaptando a la nueva vida: «Aquí mi hijo está cómodo. No quiero regresar». La principal razón: «En España, se protege a los menores», sentencian.