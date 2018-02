Del árbol caído?

Inocente me alegré al enterarme que iban a poner una multa de cien mil euros por el tema de un árbol caído. Pero no es que se multara a TVE por empezar su telediario con un árbol caído sin consecuencias en Holanda, relegando a quinta y breve noticia la confesión de la corrupción del PP valenciano. No: se trataba de la increíble multa que el gobierno de El Escorial ponía a un vecino que había talado un fresno común enfermo de muerte que amenazaba caer sobre su casa. Es decir, se trata un feroz afán recaudatorio envuelto con papel de celofán de un contraproducente falso ecologismo, como denuncia el periodista A. Aberasturi. Muchos vecinos que están recogiendo ya firmas contra ese nuevo abuso de otro árbol caído, del que esos pésimos gobernantes sacan leña para engañar y saquear hasta límites insospechados a los ciudadanos.

María Faes Risco. Málaga