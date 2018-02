Los problemas del PP y los nuestros

Leo con indignación que la cúpula del PP habló mucho de cómo mantener su debilitado poder y, para conseguir, de qué manera podría disimular algo su omnipresente corrupción y tapar su pésima política en Cataluña; pero sus barones no tocaron la creciente desigualdad económica entre los españoles; para no hablar de las españolas, que ya Rajoy dijo que sus menores ingresos es tema que no le toca; tampoco mencionaron, ni de pasada, la aún récord tasa de paro, ni el grave deterioro del sistema sanitario, ni el vergonzoso nivel educativo nacional. ¿A qué seguir? Con ellos, desde luego, no.

M. S. Capdevila

Málaga



Más Europa

Como prometía y haciendo honor a su nombre y alto cargo, Granados, el segundo de Aguirre, ha hecho unas declaraciones explosivas, como granadas, implicando en la financiación ilegal de las campañas electorales del PP a Aguirre y a Cifuentes. También ha conectado a Cifuentes con otro penado, Ignacio González.

La respuesta de Cifuentes, copiada de la de Rajoy respecto a Bárcenas, no puede ser menos convincente: no tiene ningún valor lo que afirma «porque es un delincuente». Como si fueran las personas buenas quienes tratan y conocen mejor a otros posibles delincuentes, y no al revés. Esperemos que la Justicia aclare y ponga a cada cual el lugar que hace tiempo le corresponde, aunque sea inmenso y en gran parte irreparable el daño que nos han causado al conjunto de los ciudadanos.

Javier Sanz Ridruejo

Málaga