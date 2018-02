Como dijo Franco tras el asesinato de Carrero, no hay mal que por bien no venga. La matraca catalana tiene también bienes colaterales, como haber sabido de Joan Coscubiela, que dice verdades como puños sin cortarse, y en cuyo discurso está la herencia legítima de la vieja izquierda, esa a la que los nuevos infrarrojos quieren culpar de haber hecho la transición, y hasta de ser parte del franquismo por la vía de haber sido apaleada, encarcelada y hasta (en casos) asesinada por él. No me pierdo cosa que diga Coscubiela, ni tampoco cosa que diga Frutos, pues resuena en ellos la voz de los viejos comunistas de otrora, curtidos en mil batallas cuando las batallas eran de verdad (no videojuegos en las redes), gente que creía tanto en las cosas, y estaba dispuesta a dar tanto por ellas, que uno acababa creyéndolas a fuerza de creer en ellos. No se cuánto durará Coscubiela en su actual partido.