El cachondeo

El ex alcalde de Jerez don Pedro Pacheco dijo que la justicia era un cachondeo hace décadas. Él mismo está cumpliendo condena todavía por haber colocado dos colaboradores suyos enchufados en el ayuntamiento sin haber cumplido los requisitos. Yo me callo sobre el poder judicial para no tener problemas con ese estamento. Habrá de todo y de todas en la viña del Señor. Afirmo que la política sí es un cachondeo en España. Este pueblo no se merece tantas mentiras, inoperancia y ataques subrepticios con la daga legislativa. No hay país en la Europa de los mercaderes con ladrones en la política. España es diferente. La mentalidad de los políticos españoles es un cuerpo extraño en Europa. Siguen mostrando un concepto demasiado alto se sí mismos; con egos propios de la dinastía de los Habsburgo. Si eso no fuera lo anómalo suficiente, dominan la picaresca como el señorito del Lazarillo de Tormes; mejor que sus siervos plebeyos. El señor De Guindos no encaja con esta postura en el Banco Central Europeo. El poderoso don Dinero, BCE, no tolera estas posturas altaneras con conductas impropias en Europa, ni la influencia de un gobierno que aplica un tratamiento, que ha sido la causa de la crisis, a la economía. Ejemplo: Le han dado chorizo y morcilla a un enfermo del corazón para empeorar el infarto.

Bartolomé Florido Luque. Torremolinos