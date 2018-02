Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Presión sobre Netanyahu y Macron no renueva tanto

CNN destacaba que la policía israelí había encontrado suficientes indicios para acusar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de cargos criminales en dos casos de corrupción. En concreto, se hallaron evidencias de aceptación de sobornos, fraude y abuso de confianza. No obstante, la policía no llegó a recomendar que se presentaran cargos contra el mandatario, una decisión que corresponderá al fiscal general de aquel país. Tras saberse la noticia, Netanyahu afirmó que las acusaciones contra él no llegarían a nada.

Expertos en innovación democrática lamentaban en Politico que las promesas de campaña del actual presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de revitalizar la democracia y los mecanismos de participación, se traducen en un modelo arcaico, elitista y que no otorga el mandato a los ciudadanos (como encuestas online que luego serían supervisadas por un «comité de sabios europeos», que decidirían cuales son viables y cuáles no, por ejemplo).



Cómo nos ven

De Guindos, con opciones y futura negociación

Bloomberg reseñaba que crecen los apoyos para la candidatura del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, a la hora de acceder a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (por delante de su rival, el irlandés Philip Lane). Así, mientras Portugal, Malta, Eslovaquia y Letonia ya han dejado clara su postura de apoyar a de Guindos, países como Austria, Chipre o Finlandia también se estarían inclinando a favor de su elección.

Clarín resaltaba un informe elaborado por el Real Instituto Elcano (think tank español al que pertenecen académicos y ex miembros del gobierno) donde se sugiere que el independentismo catalán no desaparecerá, con el tiempo y que, políticamente, será necesario hacer concesiones. Aunque la unidad de España no corre peligro, a corto plazo y tardará en bajar el nivel de polarización entre las partes, la reforma constitucional podría abrir una oportunidad para encauzar el conflicto.



Qué se cuece

Facebook pierde a los jóvenes y los gigantes aportan poco

PuroMarketing señalaba un problema que viene de antiguo pero que se ha acentuado, en los últimos tiempos: la red social Facebook es cada vez menos utilizada por los usuarios más jóvenes. Según eMarketer, por primera vez en muchos años, menos de la mitad de usuarios entre 12 y 17 años emplea Facebook, en cualquier dispositivo, al menos una vez al mes. Además, se prevé que este año la red creada por Mark Zuckerberg pierda dos millones de usuarios menores de 24 años, solo en EEUU.

Dircomfidencial.com destacaba que los ingresos aportados a los medios digitales, por parte de los dos principales gigantes tecnológicos (Google y Facebook), apenas son un 5% del total. Ante esta situación, no es extraño que un buen número de editores se haya planteado abandonar Instant Articles, una herramienta de Facebook que aumenta considerablemente el tiempo de carga y que permite a los medios monetizar los contenidos alojados allí.