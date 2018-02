Receta para salvar el periodismo

Integridad y pasión. Dos palabras que deberían ser sagradas para los periodistas que amen su oficio. Que lo respeten. A ellas apeló Patrick Soon-Shiong tras hacerse con el control de dos de los periódicos más veteranos de Estados Unidos, "Los Angeles Times" y "San Diego Union-Tribune". El precio por hacerse con las cabeceras de dos medios que superan los 130 años de existencia fue de 405 millones de euros, una cifra notable que deja bien claro que, por mucho que los agoreros voceen lo contrario, la prensa de papel aún es atractiva para invertir en ella. Nacido en Sudáfrica de padres chinos, este médico y empresario ya era inversor en el grupo propietario de los periódicos, pero ahora se hace con las riendas de forma directa. Y lo hace con las ideas claras respecto a cómo se deben afrontar los retos de nuevo periodismo en estos confusos tiempos en los que la posverdad extiende sus tentáculos por doquier y las noticias falsas envenenan la actualidad informativa desde las alcantarillas virtuales. Soon-Shiong había dicho cuando se aproximó a estos diarios por primera vez que pretende "salvar la integridad" de ambos. Y lo dice porque, asegura, "necesitamos periódicos". Hace referencia, sobre todo, a una integridad intelectual que solo puede llegar de la mano de buenos profesionales que crean en lo que hacen, gente con oficio y talento, coraje y creatividad, que no se deje arrastrar por la inercia de buscar clics a toda costa a partir de informaciones banales que no aporten nada a la sociedad. "Necesitamos escritores y editores apasionados por este trabajo", dijo el magnate, que también posee una parte del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers. No es el primer multimillonario ajeno en principio a los medios de comunicación que acaban interesados en probar suerte en ellos aplicando sus códigos y conceptos profesionales. Sin ir más lejos, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, adquirió el muy reputado "The Washington Post" por 250 millones; el propietario del equipo de béisbol Red Sox, John Henry, se quedó con el "Boston Globe" por 70 millones, y el dueño del equipo de baloncesto Minesota Timberwolves, Glen Taylor, encestó su dinero en el "Minneapolis Star-Tribune" por unos 100 millones. Bezos también llegó a su nuevo desafío con intenciones robustas de preservar la dignidad y la honestidad del periodismo. Defendió la necesidad de proteger la credibilidad por encima de todo, engarzada a la independencia de cualquier poder que quiera entrometerse en la información (véase, como complemento directo, la notable película "Los archivos del Pentágono") y, por supuesto a la innegociable libertad de expresión que tanto escuece a personajes como Donald Trump. Porque, apuntaba Bezos y probablemente lo asume Soon-Shiong, los periódicos no son solo un negocio: son una de las columnas que sostienen la democracia.