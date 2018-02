Partido clave

Justo antes de la Copa me fui a Múnich a ver el AdidasNGT (Euroliga sub´18). Ver jugar a los futuros jugadores y dominadores de la liga continental te da un pulso de cómo será el futuro del baloncesto europeo. Me gusta la capacidad física de las nuevas generaciones, brutal para poder competir pronto en profesionales. Eso sí, sin técnica no hay futuro y ahí hay clubes que se quedan atrás. Tres nombres, Henri Drell (Brose Basket. Estonio. Año 2000. 27 pts,6 reb y 3 asis); Nikolaos Arsenopoulos (griego, Olympiacos, 2000. 23 pts,4 reb y 3 asis); Usman Garuba (español, Real Madrid, 2002. 16 pts, 7 reb,2 asis y 2 rob con 22 val). Aún así Morgan Stilma de Unicaja sigue siendo el mejor de esta edición de la Euroliga (26 pts,12 reb,3 asis y 34 val).

Tras el resacón de la Copa donde un justo Barcelona fue campeón a tenor de lo visto en el parquet (no por lo enseñado en las fechas previas) alguna reflexión. Esta competición es la leche, da igual lo que lleves haciendo en partidos anteriores, rachas y estados de forma. Como encuentres la motivación adecuada puedes ganar y esto debe servir de motivación para futuras ediciones. El Unicaja hizo un gran partido contra el Real Madrid pero la falta de ritmo tras las lesiones de «Nedo» y Brooks pesaron al final del choque.

Un Unicaja reforzado tras la Copa, a mi entender, con unos días de entrenamiento extra para recuperar sensaciones, está en muy buenas condiciones para afrontar este tramo de final de temporada. Hoy es día de presentar candidaturas y este equipo, si llega a tope en los siguientes partidos, va a dar mucho que hablar. Vuelta a la competición europea tras la Copa y podemos decir que empieza lo bueno. Y el primer partido merece la pena, viene el Maccabi (12-10). Se ganó en Israel y su posición en la tabla huele a oportunidad. Ganando esta noche, los play off se ponen a tiro.

El partido de hoy

El partido en casa del equipo «amarillo» fue bien, victoria valiosísima y llena de mensajes. La estadística dice que el Maccabi en sus victorias mete 87,5 puntos y en sus derrotas, 76. Teniendo en cuenta que en la victoria de Israel, los locales metieron 78€ primera clave: ¡DEFENSA! Dejarlos en menos de 80 puntos. La defensa del pick and roll (P&R )central y lateral sobre Jackson (15 pts, 4 asis, 3 reb y 37% T3p) y Norris Cole (13 pts,4 asis y 37% T3p) sera básico, se inflan y son buenos anotando, pasando y creando ventajas. La defensa sobre Deshaun Thomas (11 pts,4 reb y 44% T3p) que no jugó en la ida estará a cargo de Dragan Milosavljevic. Gran oportunidad para el jugador de pedir paso en las rotaciones.

Las continuaciones tras P&R de sus grandes volverán a ser un quebradero de cabeza: ojo con Parakhouski (11 pts,7 reb,17 val en los últimos 3 partidos) especialmente si no se cierra bien el rebote. Le está quitando minutos a Alex Tyus en los últimos choques.

Maccabi Fox Tel Aviv

El equipo de Neven Spahija necesita la victoria si no quiere empezar a mirar hacia abajo en vez de hacia arriba por lo que están obligados a ganar sí o sí. Aparte de los mencionados jugadores no quería dejar pasar a sus hombres altos: Bolden (7 pts, 7 reb y 11 val) y a su tirador Roll (10 pts y 39% en T3p). Eso si, Bolden y Tyus apenas llegan al 50% en TL entre los 2€ Que vayan a la línea es mejor que metan canastas fáciles. Así que yo, si el tiempo no lo impide, hoy al Carpena a ver un grandioso partido de Euroliga.