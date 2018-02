Gamberros de arriba abajo

Se mire como se mire, los españoles, de cualquier nacionalidad o región, tenemos tres grandes problemas: a) el mayor paro, porcentual y absoluto, de Europa, que afecta en especial a los jóvenes, pero también a parados de mediana edad; b) una deuda pública equivalente al producto de todo un año, que al tener que pagarla limita las acciones públicas para mejorar el paro y mantener el Estado de bienestar; c) una total incertidumbre sobre cómo financiaremos las pensiones en el futuro. No habiendo duda alguna de que esta es la tormentosa realidad, en la que de milagro no hemos naufragado, queda bien a la vista la irresponsabilidad absoluta del secesionismo, creando un conflicto tan grave como innecesario, persistiendo en él y metiendo piedras en los bolsillos de un país que aún bracea. Al lado de semejantes hooligans, disfrazados de buenas razones, el rapero Valtonyc es un señor de orden.