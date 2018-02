Hospital en el subsuelo

El otro día fui feliz. Fue sólo un rato, pero sonreí. Lo reconozco. Fui a una rueda de prensa y la consejera de Salud o Sanidad o como carajo se diga ahora anunció que la Junta va a hacer un hospital megamoderno, con la última tecnología y con habitaciones muy confortables para los pacientes, justo detrás del Materno Infantil. Claro que mi mueca alegre fue disminuyendo en grados de felicidad cuando comprendí que el suelo sobre el que se va a levantar ese edificio es de la Diputación, o sea, del todopoderoso Elías Bendodo y que este no cederá ni un milímetro de terreno en su parcela si no se hace otro centro hospitalario en El Palo o, al menos, en la zona oriental de la provincia. La consejera, Marina Álvarez, no habla de hacer en el distrito Este un complejo hospitalario, sino de potenciar el centro de salud del barrio, que es como si yo intento parar una guerra nuclear con una pistola de agua, aunque es un intento, la verdad. Bendodo vinculó su sí a varios «y si...» y, de momento, parece que el hospital podría estar construido en seis años, uno para redactar el proyecto y cinco para levantar ese inmueble que convertirá al Regional en un hospital de tercer nivel, que ya lo es, pero ahora será la leche, a decir de los expertos que llevan meses estudiando no sólo la pertinencia del complejo, sino una profunda reordenación de funciones, roles y servicios. Los médicos, las asociaciones de pacientes, los farmacéuticos, los sindicatos de médicos y enfemeros y todo el que es algo en esto de la sanidad pidieron, por favor, que la Junta y la Diputación no usen el hospital como arma arrojadiza. Y luego, después de leer lo que dijeron unos y otros, me acordé de que ya habían prometido un hospital hace años, no una, sino dos veces, y que el metro, que tenía que haber estado ya listo hace mucho tiempo, sigue empantanado en plena Alameda, dando por saco a conductores y transeúntes e impidiendo a la ciudad hacer que luzca un poco más su Centro Histórico y, al tiempo, estamos enterrando varios millones de euros, que por lo visto es algo que nos sobra. También me acordé de que en un pleno municipal se propuso que Junta y Ayuntamiento hicieran un gran pacto para luchar por los proyectos pendientes de Málaga, que son unos cuantos desde el tren hasta Marbella al puente de la Azucarera, entre otros, y que esa moción que salió adelante por unanimidad aún no se ha llevado a cabo. También pensé que la misma administración que construye el metro va a hacer el hospital y que el mismo alcalde que pone trabas al suburbano seguirá de alcalde cuando se acaben el metro y el hospital y luego concluí que esto terminará donde siempre: en ningún lugar, salvo que todas estas administraciones se pongan de acuerdo y dejemos de hablar de muros pantalla o tuneladoras, de hospitales de tercer nivel o centros de salud rectificados. Lo que hace falta es diálogo y buena fe, me digo. Si no, el hospital también acabará en el subsuelo.