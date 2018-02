La lucha de Turquía contra el terrorismo

Turquía es uno de los países más afectados por la guerra civil Siria, que dura ya años. En este contexto, las diversas organizaciones terroristas que se aprovechan del vacío de poder existente en dicho país y sus actividades al otro lado de la frontera constituyen una amenaza para Turquía.

El objetivo de la Operación Rama de Olivo iniciada el 20 de enero de 2018 por las Fuerzas Armadas Turcas es restablecer la seguridad en nuestras fronteras, neutralizar a los terroristas de la región de Afrín y, de esta forma, liberar a las gentes de la zona de la presión ejercida por los terroristas. Esta operación continuará hasta limpiar la zona de elementos terroristas.

Esta operación se está llevando a cabo basada en el respeto a la unidad territorial de Siria, y de acuerdo con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, del que emana el derecho a la legítima defensa, y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en lo relativo a la lucha contra el terrorismo.

Turquía no lucha contra los kurdos, sino contra la organización terrorista PKK y su apéndice en Siria (PYD/YPG). El PKK es una organización terrorista que figura en las listas de organizaciones terroristas de todos los principales organismos internacionales y países, entre ellos la ONU, la UE, España y EEUU. El PYD/YPG es el brazo del PKK en Siria.

La lucha contra el terrorismo que en muchos países sólo se cumple de palabra o de forma superficial, está siendo librada de facto por Turquía de la manera más eficaz. Turquía no hace distinciones entre las diversas organizaciones terroristas. De la misma forma que luchamos contra PKK/PYD/YPG, hemos luchado contra DAESH. En 2017, con la operación Escudo del Éufrates, liberamos un área de cerca de 2000 km2 en la frontera turco-siria y creamos allí una zona segura libre de terroristas para que los desplazados sirios pudieran regresar a su país.

La organización terrorista PKK/PYD/YPG cuenta con una estructura que sólo sigue su propia agenda, capaz de adular a unos y a otros y de utilizar a cualquiera para alcanzar sus propios objetivos. Dependiendo del momento, ha colaborado con el régimen de Al-Assad, con DAESH y, desgraciadamente, con algunos miembros de la coalición. Ha sacado de sus casas y obligado a desplazarse a los que no son como ellos con el fin de cambiar la estructura demográfica de la región. A través de diversos de métodos de presión y abuso, forzaron a los grupos que no les apoyan a abandonar la región.

Las cuestiones humanitarias siempre han tenido un lugar principal en la agenda de las políticas de Turquía. De la misma manera que acoge a 3.4 millones de sirios que han huido de la guerra, Turquía lleva años proporcionando ayuda humanitaria a los sirios del otro lado de la frontera con el fin de que puedan continuar con sus vidas. Turquía no ha tenido en cuenta la filiación étnica, religiosa o sectaria de las personas a las que acoge o presta ayuda. El único criterio que se ha tenido en cuenta es el de que estas personas necesitasen ayuda. Asimismo, Turquía ha mostrado un especial cuidado en que, tanto en el plan de la operación como en su aplicación, se tomasen todas las precauciones posibles para que los civiles no salgan perjudicados. De hecho, a día de hoy no se ha producido ninguna baja civil en el escenario de la operación.

El deseo de Turquía es que cese el derramamiento de sangre en Siria y que dé comienzo un proceso que traiga paz, prosperidad y seguridad al país. Por otro lado, seguirá tomando todas las medidas preventivas necesarias contra las organizaciones terroristas, basándose siempre en el derecho a la legítima defensa y dentro del marco del derecho internacional.

*Ömer Önhon es embajador de Turquía en España