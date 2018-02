El Sorpasso en el centro derecha

El sorpasso no vino por la izquierda a la izquierda del PSOE, como todos los politólogos vaticinaban, sino que el verdadero sorpasso, que yo calificaría de tortazo, se está dando, siguiendo un tempo dramático, en el centro derecha andaluz. El PSOE sigue gobernando o lo podrá hacer sin problemas tras los próximos comicios, bien con Cs o con el apoyo de Podemos o IU. Por ahí no hay problema para los de Susana Díaz (34,1% de los votos, mucho más apoyo que en el invierno de 2017). Quien se lo tiene que mirar, en serio, es el PP andaluz, porque la formación naranja se sitúa como segunda fuerza política en la región, con el 19,8% de los votos, un punto y medio por encima del PP de Moreno Bonilla. Sí, podrán decir que Cs aprovecha los vientos de su postura en Cataluña, que vende estabilidad y que no entra en los gobiernos a los que apoya, una postura fácil, pero el crecimiento es indudable. ¿Por qué crecen? Bueno, la respuesta es que es un partido que ha enterrado la equidistancia, tan nociva en política, y habla claro y toma decisiones, como ocurre, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga. Eso sí, de momento Susana sigue reinando en esta taifa y parece que nadie le hace sombra. El problema para los socialistas vendrá en las generales.