'Las aplicaciones que arruinan España', por Cristina Castro

Internet ha cambiado el mundo, podemos aprender idiomas, conectar con gente de distintas culturas e incluso comprar artículos de la otra parte del planeta y recibirlos en apenas unos días. Sin embargo, no todo el monte es orégano y algunas aplicaciones que han convertido a sus creadores en multimillonarios están arruinando nuestras condiciones laborales y ciudades. Estas aplicaciones proponen un modelo de economía colaborativa pero en realidad detrás de esta apariencia solidaria se esconde una profunda voluntad especulativa. Debido al uso de determinadas plataformas cada vez más personas prefieren alquilar su piso a turistas, para así cobrarles un mayor precio. Esto ha causado una reducción en el parque de viviendas y el desalojo de aquellos que debido a no poder hacer frente al incremento del alquiler se vieron obligados a abandonar su ciudad natal. Eso no es todo, algunas de estas aplicaciones, que tan buenas parecen, están acabando con trabajos como el de los taxistas o normalizando la situación precaria de muchos repartidores. No todo lo que viene de fuera es bueno, deberíamos centrarnos en importar cosas que puedan hacernos crecer como país y no destruir nuestra cultura o forma de vida. Si el progreso causa retroceso no es progreso.