Reinicio (reset)

Reiniciar no ha sido históricamente un verbo bien asumido por el respetable. Posiblemente, porque todo aquello que ha de ser retomado desde el principio implica un fracaso previo. El éxito, dicen, consiste en llevar a buen puerto los asuntos, a la primera, en el menor tiempo posible y sin mancharse la ropa, claro. Por ello ninguna cruzada se reinició nunca, sino que, se inició y se inició y se inició... ordinalmente numerada, sin dejar de ser la misma. El sagrado grito de Deus vult (Dios lo quiere) bastó una y otra vez para que a cruzados, templarios y rosacruces se les inyectaran los ojos con su propia sangre y las espadas con la sangre de la mala gente indeseable a la que había que borrar de la faz de la tierra, por su bien y por el evidentísimo defecto de fabricación y montaje de sus creencias sarracenas. Supongo que si el reset hubiera sido posible en aquellos tiempos, los espaderos lo habrían pasado fatal. Y los fabricantes de cinturones de castidad, aún peor.

Más allá de las cruzadas, lo de ´no equivocarnos, como ley universal´ es una estúpida batalla interna del ser humano, viva desde que el mundo es mundo. Algunos, ante el miedo al fracaso, hemos aprendido a pies juntillas el mecanismo automático de defensa subconsciente de creernos fabricados para no errar, y que si lo hacemos no debemos reconocerlo ante el prójimo, porque el asunto terminaría en harakiri de obligado cumplimiento, porque así es la ley. La culpa siempre está fuera, en los otros. O sea, que en caso de pifia, lo ´inteligente´ es persistir en nuestro automatismo, jurando ante la Biblia, si hiciera falta, que la sinceridad y la infalibilidad ad perpetuam son partes consustanciales de nuestra naturaleza individual. Y en caso de vernos indiciariamente acorralados, lo ´sabio´ será argüir que han sido unas circunstancias extraterrestres que pasaban por allí o la intervención nigromántica de una mala sombra o, en último caso y como solución extrema, admitir con la boquita chiquitilla que se ha tratado del mal de ojo de un brujo malvado que ha consumido nuestra integridad para demostrarnos falibles y mendaces ante el mundo. ¡Torpeza supina...!

¿Dónde está escrito que el ser humano no tiene derecho a equivocarse? La historia está llena de relaciones de todo tipo hechas trizas por el miedo patológico al fracaso, que en demasiadas ocasiones termina demostrando ser la gran fuerza motriz responsable de nuestra falibilidad. Afortunadamente, las ciencias de la salud mental disponen de herramientas para hacernos el pertinente reset que nos deje como recién saliditos de fábrica, es decir, sin las taras tóxicas adquiridas a lo largo del camino.

Además de a todos aquellos que se sientan aludidos y/o vean alguna luz en mi último párrafo, de manera particularmente expresa se me ocurre pedirle un poquito de por favor a doña Soraya y una miqueta de si us plau al senyor Carles, recordándoles, por si ya no se reconocieran recíprocamente como humanos, que, entre los humanos, la humildad es bienvenida y la soberbia no... Dicho queda.

Donde la cosa del reset se complica es en los asuntos sectoriales en los que las andanzas individuales terminan perjudicando, condicionando y/o favoreciendo al conjunto global del propio sector. Hoy, para cambiar, me refiero al turismo.

¡Ay, turismo mío, que requetebién vas, gracias a Dios...! Jo, bienvenida sea la muletilla divina esta vez, tú..., porque sin la ayuda venida de las Alturas durante los últimos tiempos la cosa no iría como va, que conste. Nuestras intervenciones últimas no justifican nuestros últimos resultados, pero seguimos sin enterarnos. Un poner:

¿Tiene Málaga capital identificados los destinos que configuran su competencia directa actual? ¿Y los que la configurarán a medio y largo plazo? ¿Conocemos el crecimiento del volumen de oferta estimado en los citados destinos para los mismos plazos? ¿Se han efectuado las debidas proyecciones que aporten datos sobre cuál será el volumen de oferta y demanda global entre toda la demanda y toda la oferta que afectan al grupo de destinos en el que queda y quedará circunscrito el producto Málaga capital?

Si estas preguntas tienen respuestas que avalan las entre 70.000 y 250.000 estancias sostenibles anuales que se le escapan a Málaga capital, según nuestro teniente de alcalde, delegado de Turismo, chapó. Si no, créame, don Julio, un buen reset, aparte de ser salutífero, lo dejará como nuevo... Medítelo.