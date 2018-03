'Mitos y leyendas', por Plácido Cabrera Ibáñez

Después de leer el libro recientemente publicado con el título Imperiofobia y leyenda negra escrito por la profesora malagueña María Elvira Roca Barea, me gustaría expresar mi agradecimiento a la autora. No es fácil encontrar un libro tan bien documentado con un deseo tan noble, que trata de desmitificar la leyenda negra «contra España». Así se entiende que el libro vaya por la 30 edición y haya sido premiada con la Medalla de Andalucía 2018. La profesora Roca Barea ofrece muchos datos desconocidos para gran parte de españoles. Esta leyenda negra promovida en gran parte desde países de la órbita protestante (luteranos y anglicanos) está fundada en «hechos exagerados, desenfocando los contextos, mal interpretados o falsos en su totalidad y olvidando la verdad». Felipe II, que no perdía el tiempo en publicidad engañosa, procuraba no atribuirse y dar importancia a los grandes logros de su reinado, una muestra de ello es aquello que le escribió al duque de Parma: «En lo que Dios hace, no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello». Sin embargo, resulta curioso que durante estos cinco siglos, este engaño publicitario de los que en su tiempo se consideraban enemigos de España haya sido asumido por los propios españoles. También es extraño que nuestra propia televisión pública emita documentales producidos por televisiones extranjeras, así como ciertos escritores españoles de actualidad, cuyos libros basados en estos hechos, en los que su veracidad histórica es dudosa y parcial, que lejos de facilitar la erradicación de esta leyenda negra lo que hacen es prolongarla. Por esto, recuerda la importancia de «acabar con la absurda idea de que la leyenda negra y sus consecuencias son un fenómeno del pasado». Como dice el autor del prólogo, «nuestra ensayista ha conseguido con este libro algo de extremada dificultad en esta época. Ha hecho de España un país simpático».