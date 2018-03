El ídolo sin pose

¿Qué es la pose? Hoy es una pregunta sin sentido, pues desde que vivimos en pantalla es pose todo. La pose es la imagen que queremos dar. Siendo como somos máscara, la pose es la máscara de la máscara. Si Quini se ganó a todos se debe a que, además de ser inmenso futbolista y gran persona, no tenía pose alguna (un contraste raro). Tampoco Gijón, ciudad de sus mayores triunfos. De mano, la falta de pose te hace más vulnerable, pero si lo que eres merece la pena de veras la propia gente te rodea de un halo protector llamado carisma. Creo que eso le ocurrió a Quini, hermano de otro grande en el campo y en la vida, Jesús Castro. La volea ante el Rayo, en 1976, no fue una pose, claro, sino la expresión escultural de su genio, y ese vuelo inaudito (yo estaba y lo vi) pareció tan natural como él, pues el talento del genio es hacer fácil lo imposible. Conviene no desvirtuar su sencillez.