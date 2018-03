Mientras residentes, hosteleros y representantes de diversas áreas municipales se reunían para volver a plantear medidas que solventen el problema del ruido, otra nueva estridencia se elevaba desde RRHH del Ayuntamiento dirigida a quienes sigan el paro de mañana, día 8 de marzo, en la cual se instruía: «Las ausencias superiores a dicho período de dos horas tendrán consideración de ausencias injustificadas...». Rectificada.

«Si nosotras paramos, se para el mundo» es el lema canalizador de la protesta feminista convocada coincidente con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, siendo la primera vez en España que se organiza una huelga de mujeres de 24 horas.

Entre la celebración del cumpleaños de García Márquez y la jornada de disconformidad femenina dista tan solo un hoy. El rol preponderante de la mujer en la obra del preclaro autor colombiano, así como la consigna reivindicativa de esta movilización nos invitan a una obligatoria y profunda reflexión proactiva.

Por un lado, el afamado escritor dice: «Siento que nada malo puede sucederme cuando estoy entre mujeres. Me producen un sentimiento de seguridad sin el cual no hubiera podido hacer las cosas buenas que he hecho en la vida, sobre todo escribir», lo cual generó ese sustancial universo femíneo que impregna su creación; por el otro, el olvido, la soledad, el amor, el desamor, la justicia e injusticia fijan los ejes de la vida de la mujer del siglo XXI en una constante lucha por sentirse aceptada dentro de los parámetros que una sociedad falocrática y vetusta les exige, siempre tratando de complacer a los demás por encima de sus intereses personales y emocionales.

Reconstruyamos el discurso del hombre y adaptemos el encuadre del testimonio de la mujer, esto es, ver lo de fuera desde dentro. Feliz Día de la Mujer para todos.