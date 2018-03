Hoy vengo a excusarme. Este año no estoy los viernes de Cuaresma con mi habitual Bacalao con tomate cofrade. Apenas da el resuello para caminar y hablar por teléfono a la vez. He de reconocer que si bien estas columnas semanales publicadas durante todo el año no requieren más planificación que la de estar pegado a la actualidad, las columnas cofrades me exigían una preparación de unos meses de antelación. Ahí tengo abierta la carpeta en Google Drive con tres artículos esbozados y ya moribundos. Una pena.

Yo tengo en estas columnas una vía de escape, una forma egoísta de demostrarme que tengo más que la triste capacidad de calentar una silla en ocho horas de oficina; más que ponerme delante de un grupo a contarles la teoría del inbound marketing€ Y este año no me vi con la capacidad de ofrecer el Bacalao con tomate sin que acabara resultando un producto de mala calidad. Los viernes de Cuaresma hay que alimentarse bien.

Imagina que este año te hubiera escrito reflexiones sin fondo, sin enjundia, sin retranca, sin codas que dejaran abierta la puerta a la suposición, al colmillito cofrade que tanto te gusta. He de reconocerte que me he automutilado para no morir en el intento. Me duele no escribir esta Cuaresma mis columnas cofrades, pero hacerlo hubiera supuesto darte migajas. Además, me ha alegrado ver firmas como las de Pepe Llamas o Rubén García asomadas a estas páginas. En definitiva, sólo vengo a decir que echo de menos estar aquí los viernes, pero no quedaba otra elección. Ya queda poco, vendrá la semana que viene, pasará la siguiente y contaremos el tiempo al revés.