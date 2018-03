La respuesta es Escolano

Quizás Rajoy sea incombustible. Lo sucedido a lo largo del 2016, cuando aguantó largos meses sin ser investido, podría atestiguarlo. Pero lo seguro es que él se siente incombustible. O que, como mínimo, cree que aparentarlo es condición esencial para serlo. Sólo así se entiende que la respuesta a la crisis de credibilidad tras las elecciones catalanas de diciembre del 2017 haya sido el relevo de Luis de Guindos –forzado por su paso al BCE– por Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, gracias a Guindos, y un economista cualificado sin relevancia política. Pese a haber estado en los equipos económicos del PP, con Aznar y con Rajoy.

Rajoy se enfrenta a una pérdida de la imagen de estabilidad lograda en el 2017, a una mayor soledad política y a un desplome en las encuestas y la respuesta –aparte de un ligero incremento en sus apariciones públicas– no es la de una amplia crisis de su gobierno, que no sale bien valorado en las encuestas, para intentar un relanzamiento político. No, releva a Guindos por un Guindos bis y se queda tan pancho. ¿Se cree seguro o piensa que sus contrincantes –Albert Rivera y Pedro Sánchez– se desgastarán más rápido por la regla Andreotti de que el poder desgasta a quien no lo tiene? ¿Acierta, al no reaccionar y aparentar impasibilidad o, por el contrario, estamos ante una clara muestra de agotamiento político? A primera vista se equivoca.



Las elecciones catalanas arrojaron para él tres consecuencias peligrosas. La primera, que el PP se convirtió en el último partido catalán –por debajo de las CUP– y cayó de 11 a 4 diputados mientras su competidor en el centro-derecha, C´s, emergía como el primero y saltaba de 25 a 36 escaños. La segunda, que el independentismo conservó la mayoría absoluta por lo que el foco de inestabilidad sigue abierto y puede durar. Y la tercera que el PNV no le puede votar los presupuestos del 2018 mientras el 155 sigue vigente en Cataluña. Querría, pero prioriza su propia estabilidad.

Y sin presupuestos, la imagen del gobierno sufre. Estamos ante un ejecutivo en minoría y dependiente de su aliado y competidor, C´s, cuya imagen se ha reforzado. Rajoy, Soraya y García Albiol (¡qué error –o indolencia– haberlo mantenido de líder del PPC!) perdieron en Cataluña mientras que Albert Rivera e Inés Arrimadas salieron con imagen más joven y ganadora. ¿Es C´s una alternativa más moderna, que supera al PP en dos frentes decisivos, la apertura al centro y, al mismo tiempo, la efectividad españolista?

Está por ver. Pero varias encuestas –menos la del CIS, más las de los medios privados– parecen indicarlo. La última es la de El Confidencial de esta semana que da a C´s una estimación de voto del 28,5% (13% en las últimas generales) mientras que el PP, que en el 2016 tuvo el 33% del voto cae hasta el 21,4%. Un desplome de 12 puntos que deja al partido tradicional de la derecha en tercera posición ya que el PSOE apenas baja y queda una décima por encima del PP.

Y este panorama demoscópico aumenta la distancia entre Rivera, el político más valorado con una nota de 5, y Rajoy que con un 3,2 se queda a bastante distancia de Pedro Sánchez (4,3) pero por encima de Pablo Iglesias (3,1). Y la tensión tenderá a subir. Tanto si Rivera peca de impaciencia al atacar el PP o lo hace porque teme resultar ligado y atrapado a un partido en pérdida de gas. En la encuesta de El Confidencial la corrupción es el primer problema de los españoles mientras que las pensiones –que subirán este año un 0,25%– emergen como el tercer problema en un clima de bonanza económica en el que la gente va perdiendo el miedo y resurge la exigencia de reparto. ¿Y de lo mío qué?

Y si Rivera deja de bloquear la reforma de la ley de seguridad ciudadana, Pedro Sánchez se siente impelido a tomar todavía más distancias y a abandonar, como ha hecho esta semana, la comisión para la reforma educativa y exigir que las pensiones (los jubilados son el granero de los votos del PP) no suban el 0,25% sino que lo hagan lo mismo que el IPC. Y la sensación de que la legislatura está agotada y que todo el mundo empieza a disparar de cara a las municipales, autonómicas y europeas de dentro de un año se incrementa.

Rajoy no se inmuta. Mantiene su Gobierno y coopta a Escolano.