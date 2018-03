El arte de hacer listas

Muñir listas electorales es un arte, como el de tejer redes de pescar (al fin y al cabo, se pescan votos en un infinito mar sociodemográfico). Y en esas anda ahora nuestro alcalde, Francisco de la Torre, el hombre que, sin inmutarse, ha sacado de quicio al frío presidente del PP provincial, Elías Bendodo, que ha debido pasar en febrero su particular pasión, aunque no acabará en muerte política, principalmente porque su gestión al frente de la Diputación ha sido más que solvente, o eso dicen sus partidarios, que hablan de la reducción enorme de la deuda, el Caminito del Rey y la Térmica como las medallas que puede colgarse el abogado. El caso es que De la Torre anda teje que teje su próxima lista, la que llevará a los comicios municipales de junio de 2019 y, entre otras cosas, no sabe dónde va a colocar a Bendodo. Eso comentan algunos bien informados en el PP. De la Torre ya dijo en las últimas elecciones que Elías no debería haber ido en el número dos porque aportaba cierta interinidad a su liderazgo. Si eso ocurrió en 2015, imagínense ahora, cuando todo el mundo cree que De la Torre se va a echar a un lado antes de la mitad de la próxima legislatura para dejar paso al presidente provincial del PP, de forma que este tenga unos meses para hacerse visible en el cargo, sumar varios éxitos de gestión (¿desbloquear el metro?) y arrasar en las siguientes elecciones. Esa es su estrategia. El caso es que el alcalde, como dicen algunos, no quiere a Bendodo en el número dos, tampoco en esta ocasión. Él prefiere una lista de independientes y que el partido meta poco la mano. Independientes del tipo Francisco Pomares, el concejal de Urbanismo, y Teresa Porras, la concejala de Fiestas, Servicios Operativos que tiene tantísimo apoyo en el distrito de Cruz de Humilladero. También hay críticas entre el mismo equipo de gobierno a algunos de sus concejales, por el hecho de que atienden poco sus distritos (eso dicen de una de las estrellas ascendentes), al igual que también ocurre lo mismo con un edil de la oposición que va menos al Ayuntamiento que Al Thani a ver los partidos del Málaga. Y ya es decir. Tendrá mucho que hacer fuera. En el PSOE siguen tratando de consolidar a Daniel Pérez como candidato a la alcaldía. Hace unas jornadas, la consejera de Hacienda, la todopoderosa María Jesús Montero, dijo que iba a ser el mejor alcalde de la historia de la ciudad. Al equipo de Pérez le da igual quién vaya a las primarias. Creen en su proyecto y en Juan Cassá, que ahora los naranjas tienen buen rollito con los socialistas. Este acercamiento con rueda de prensa conjunta no ha sentado muy bien a la izquierda del PSOE, pues consideran que son ellos los aliados naturales. En redes, la foto de Cassá con Pérez levantó muchas críticas. Ciudado con las listas. Todos quieren tocar poder y, en cuanto se vayan acercando las fechas clave, van a rodar cabezas.