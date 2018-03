Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Merkel sigue y sacudida en Italia

The New York Times resaltaba que, tras el voto a favor de las bases socialdemócratas, la canciller democristiana alemana, Angela Merkel, podrá formar gobierno y alargar su estancia en el poder (iniciada en 2005). No obstante, el acuerdo no se prevé tan sólido, como en ocasiones anteriores (con una socialdemocracia cada vez más débil, electoralmente y una ultraderecha que, a partir de ahora, se erigirá como líder de la oposición, con la intención de capitalizar el desgaste del nuevo Ejecutivo).

Clarín destacaba el triunfo electoral en Italia del populista Movimiento 5 Estrellas, con cerca del 33% de los votos, aunque la coalición más votada sería la del centro-derecha (con la sorprendente Liga Norte, al frente, por delante de Forza Italia, de Silvio Berlusconi). No obstante, la formación de gobierno se atisba difícil, ya que ningún grupo electoral obtuvo mayoría suficiente para formar un Ejecutivo estable.



Cómo nos ven

Escolano, ministro de Economía y motivos para ir a Málaga

Reuters reseñaba el nombramiento de Román Escolano, actual vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y exresponsable del Instituto de Crédito Oficial, como nuevo ministro de Economía, en sustitución de Luis de Guindos. Su conocimiento de la economía española y de los entresijos de Bruselas (donde deberá defender la posición del país ante las autoridades comunitarias) han ayudado a su designación por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

The Daily Telegraph publicaba una amplia información sobre Málaga, como destino turístico no suficientemente valorado. No es solo la puerta de entrada para gozar de la Costa del Sol, sino que cuenta con notables atractivos culturales (como asistir a la inminente celebración de la Semana Santa, tener conciencia de los lugares que atravesó Pablo Picasso en su ciudad de nacimiento o visitar su propio Centro Pompidou).



Qué se cuece

Publicidad nativa exitosa y razones para suscribirse

PuroMarketing destacaba un informe realizado por my6sense sobre cuáles eran los formatos de publicidad nativa (una de las herramientas a las que más recurren los medios online) de mayor eficacia entre los usuarios. Y encontraron que, cuanto más esté integrado el anuncio, mejor funciona: es decir, la publicidad que aparece en medio de un feed de redes sociales o el formato que se incluye en un medio, entre su contenido, se recibe mejor por parte de los lectores.

Media-tics se hacía eco de un estudio elaborado por Proyecto Media Insight, sobre cuáles eran los motivos esgrimidos por los usuarios para suscribirse a cualquiera de los 90 periódicos estadounidenses analizados.

El principal, era la posibilidad de acceder a noticias locales (60% de los casos); además, un 40% se suscribía porque hallaba artículos interesantes y útiles y un 31% porque quería dar su apoyo al periodismo local.