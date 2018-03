Time´s up para las presentadoras

Si no lo digo, reviento: estaría bien que todas las cadenas que tanto presumieron ayer de su apoyo al 8-M empezaran a mostrar en pantalla, como presentadoras de sus informativos y magacines, a mujeres de todo tipo de edades, constituciones físicas, índices de masa corporal y estilos de vestir, como de hecho hacen con los varones que presentan informativos y magacines. El día de ayer marcó una jornada histórica también en el ámbito televisivo: jamás las cadenas habían competido tanto por apoyar más una movilización ciudadana. Todo se volvió de color morado. Todo se llenó de lazos. Pero llega el 9-M y no parece que tanta exaltación del feminismo-de-entrega-de-los-Oscars vaya a reducir una milésima los curiosísimos sesgos que las figuras públicas de las cadenas tienen en función de sus sexos. Ya me he calentado. Vamos a decir nombres. Si Antonio García Ferreras –51 años, alto índice de masa corporal, no particularmente agraciado– fuese mujer, no estaría presentando «Al rojo vivo». Así de claro. Si invirtiéramos los atributos físicos de Matías Prats y Mónica Carrillo, no estarían presentando las noticias del fin de semana en Antena 3. La posibilidad de que una mujer como Pedro Piqueras presente los informativos de Telecinco es igual de pequeña que la que tiene Wyoming de que pongan como copresentadora de «El intermedio» a una periodista sesentañera y fea a rabiar como él. Da exactamente igual que la cadena tenga una línea editorial más conservadora o más progresista. Miren a Pablo Motos y a Pilar Rubio en «El hormiguero». Miren la plantilla de presentadoras de los informativos de La Sexta y díganme si representan a las mujeres reales de todo tipo de físicos y edades que viven en nuestro país. Mientras esto no cambie, cualquier apoyo al feminismo será sospechoso de demagógica estrategia de márketing, particularmente cínica al promover de hecho lo que de palabra se dice que se combate. También aquí tiene que llegar el Time´s Up. Ufff, qué a gusto me he quedado.