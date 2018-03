Las 'novias' no aconsejadas para el deporte

Últimamente parece que lo que menos importa es el resultado del evento deportivo, la noticia ya no está solo ahí, que es lo que debería ser, o eso pienso yo. Cada vez ocupan más espacio en el noticiario los altercados vandálicos de antes y después de los encuentros. Ojalá se tomen medidas fructíferas contra este problema ¡YA! Pienso, más allá de las sanciones económicas a los clubes y las detenciones policiales, lo que podría hacer pensar a estos «ultras» a cometer estas barbaries, serían las sanciones deportivas a su club, como restarle puntos de la clasificación, eliminarle de la misma ese año o bajarle de categoría. Sé que con estas medidas pagarían justos por pecadores, pero me da tristeza y rabia a la vez, ver imágenes de violencia en terrenos de juego de categorías de formación; espero el día que se pueda expulsar de un evento deportivo de formación a aquella persona que insulte a alguien, ya sea al colegiado, un rival u otro espectador. Cambiando de tercio, y nunca mejor dicho, otra «novia» con la que no me gusta que salga el deporte es el patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, aunque sea 0,0 pienso que de una forma u otra se relaciona un evento «sano» y «saludable» como es el deporte con otro que no es de su mismo campo, aunque puede ser que estemos mezclando churras con merinas, tal vez, como dice el dicho, lo mejor será no mezclar nada y seguir disfrutando de ambas por separado. Aunque lo que mande hoy en día son los beneficios económicos, por desgracia. Y la última «novia» que me presentaron para mi amigo el Deporte y que tampoco me gustaba para él son las presiones de ciertos familiares con jóvenes jugadores. Recordad lo importante es disfrutar del deporte y los resultados o lo que tenga que pasar ya llegará, paciencia y buena letra.

David Rubio Quereda. Málaga