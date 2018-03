Francis Alonso y el ´Efecto Cenicienta´

La «Cenicienta» no es una historia de Disney. Es verdad que todos tomamos como referencia la película de 1950 que la convirtió en una de las princesas más rentables de la factoría americana, pero sus raíces se pierden en la tradición oral de la humanidad. Ya los antiguos egipcios contaban la historia de Rhodopis de Naúcrates, la esclava griega cortejada por el Faraón egipcio Micerino, y cuyo cadáver dicen que se haya en su pirámide. La más pequeña de las tres de la planicie de Gizeh. Este cuento de hadas fue adaptado por todas las culturas desde los nativos americanos, hasta los imperios chino o persa. La versión más popular es la que escribió el francés Charles Perrault en 1697 y en la que se basa el clásico de Disney.

La «Cenicienta» es un clásico como el loco mes de marzo de la NCAA. Y en este gran baile hay un malagueño: Francis Alonso. El base ha liderado a la UNC Greensboro hacia el Bracket final y aspira a convertirse en La «Cenicienta» de este año. Todos los años lo medios americanos buscan a su «Cinderella» entre el cuadro final y siempre hay al menos una. Estos días se recuerdan las gestas de Villanova en 1985 derrotando en la final a la Georgetown de Pat Ewing; de George Mason en 2006 llegando a la Final Four; de Butler llegando a las finales de 2010 o 2011 sin estar entre los 20 primeros del ránking; o de Loyola Marymount en 1990. Son las historias que más gustan en casi todos los lugares. David venciendo a Goliat.

UNC Greensboro es el número 13 de 16 en la zona regional oeste y se mide al actual subcampeón y favorito número 4, Gonzaga, en la primera ronda. Una de las estrellas del equipo donde militó Domantas Sabonis, es Killian «Air France» Tillie, el hermano de Kim Tillie, el exjugador de Murcia y Baskonia y ahora compañero de Spanoulis en el Olympiacos. Esta misma madrugada, Dick Vitale, el gran gurú del baloncesto universitario, periodista de la ESPN que lleva retransmitiendo partidos de la competición desde 1979, no sólo no daba opciones al equipo de Francis sino que además apostaba por Gonzaga en la Final Four. Nadie da un dólar por ellos, pero ¿por qué no puede ser UNCGreensboro la «Cenicienta» de este año? No tienen nada que perder y, con el malagueño al timón, los «Spartans» han demostrado que pueden competir con cualquiera a un partido.

Este verano, Francis Alonso y su universidad estuvieron de gira por España. Entrenaron en Valdebebas un domingo de agosto, donde hasta el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, se acercó a saludarles. Jugaron en Sevilla, Granada y también en Alhaurín de la Torre después de no poder ni jugar, ni entrenar en Los Guindos, en la sede de su equipo y del equipo de su padre. Ahora que se habla de reforzar al equipo con un pívot hasta final de temporada y teniendo en cuenta que desde que se fue Carlos Cabezas, el equipo no ha tenido un base de garantías, estaría bien que esta vez el equipo verde no se olvidara del gran base malagueño en su planificación futura. Suerte a los azules€ de Greensboro.