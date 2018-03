M. Rajoy y las pensiones

El Sr. M. Rajoy ha comparecido en el Congreso para hablar sobre las pensiones y después de casi una hora de discurso no ha convencido a nadie, incluso ni a algunos miembros de su partido. Y es que el Sr. M. Rajoy ha sacado pecho después de que hace cinco años se cargara el Pacto de Toledo eliminando la subida con el IPC a las pensiones, incumpliendo el artículo 50 de la Constitución donde se especifica la «obligación del Estado de garantizar y actualizar periódicamente las pensiones», por lo que está claramente incumpliendo la ley?y así no me extraña que en Cataluña hagan lo mismo.

Sr. M. Rajoy, las pensiones son derechos adquiridos de los trabajadores a lo largo de su vida laboral y ni usted ni nadie puede ni debe comerciar con ellas como ustedes han venido haciendo, pero los pensionistas ya hemos llegado al límite y no nos vamos a callar, por lo que nos verá en las calles este y el próximo año, y tomaremos nota a la hora de votar. Espero que su negativa a mejorar las pensiones le ocasione una pérdida sustancial de votos por su desprecio a las personas que ahora deberían vivir en paz y gozar de su merecido descanso, pero su obstinación lo hace imposible.

Según el barómetro del CIS en intención de voto Cs sobrepasa al PP y PSOE, una buena noticia para los pensionistas, aunque como siempre el PP sacará un conejo de la chistera en la próxima campaña electoral, lo que demostrará que solo velan por sus propios intereses.

Fernando Guerrero Barrio

Málaga