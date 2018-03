El Tedh prefiere juegos de palacio

Una cosa es que el castigo sea excesivo y otra que un ataque a los símbolos de un Estado (bandera, himno, cabeza) no merezca ninguno, quedando al socaire de una omnímoda libertad de expresión. Quizás Estrasburgo podría haber argumentado (no lo ha hecho) que, en España, a diferencia de otras monarquías, el Rey no tiene carácter sólo simbólico, sino político, como por cierto ha acreditado hace bien poco. Bajo ese punto de vista el Rey quedaría tan a expensas de una muestra de ira como cualquier otro hombre de poder. En estos casos queda mejor ponerse del lado del airado, y al TEDH le gusta salir guapo en la foto. Pena es, de todas formas, que saque pecho en casos como el de la quema, y no haya definido un perfil contundente ante los derechos humanos de los miles de muertos que en el Mediterráneo o el Estrecho querían saltar a su Jurisdicción. Mejor toreo de salón que salir al ruedo.