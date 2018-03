El día en que se rompió la tele

Créanme, no fue un alarde de estoicismo. Tampoco se trató de una decisión meditada. Simplemente ocurrió: el televisor dejó de funcionar. Prestó sus servicios con fidelidad durante algo más de tres lustros, acunando el sueño de quienes habitamos en casa al filo de la medianoche, dejándonos listos de papeles para caer en brazos de Morfeo. Si no recuerdo mal –hace de esto más de un año- el suceso tuvo lugar un lunes, por lo que la sustitución del electrodoméstico finado quedó emplazada para el sábado siguiente. En el ínterin, la carcasa inerte quedó relegada a una función meramente decorativa; hay que reconocer que, aunque algo voluminoso para los cánones vigentes (fue adquirido en los tiempos anteriores al plasma) su diseño era agraciado y lucía un suave color perla.

Lo que sucedió en los días siguientes fue notable: florecieron las conversaciones familiares y los libros. Así que, contra todo pronóstico, al final no se produjo la visita al centro comercial y la compra prevista fue aplazada sine die.

No negaré que en momentos puntuales pueda echarse de menos la tele, pero el balance es netamente positivo. Es una experiencia que recomiendo a todos, especialmente a tantos grupos de expertos en criminalística y Código Penal con los que he tenido el tino de coincidir en cada uno de los autobuses urbanos a los que me he subido en la última semana, y que han tenido a bien amenizarme los trayectos respectivos con encendidos debates sobre el tristísimo reciente suceso de Almería. Políticas penitenciarias e inmigratorias, cadenas perpetuas revisables: voces que son el eco de otras lejanas, oídas en ciertos foros poco edificantes del otro lado de la pantalla. Prueben un día: apaguen ese artilugio que preside el salón. Igual no vuelven a encenderlo.