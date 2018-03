"Lo único que quiero es vivir en paz con mi familia"

La mutilación genital femenina consiste en la extirpación del clítoris para eliminar el placer sexual en las mujeres. Se calcula que más de 200 millones de mujeres han sufrido esta práctica en todo el mundo. Abdou (nombre ficticio para mantener el anonimato) es un padre de familia de Guinea Conakry que se vio obligado a huir de su hogar por negarse a que realizasen la ablación a sus hijas: «Es una costumbre allí que se ha confundido con la religión». A sus dos primeras hijas se la practicaron sin ningún tipo de control médico, lo que causó la muerte de la segunda.

«Me negué a que mutilasen a mi tercera hija porque no es bueno para las mujeres», explica. En ese momento comenzaron los problemas con su entorno: «Me rompieron la clavícula y le practicaron la ablación a mi hija, lo que acabó con su vida, igual que su hermana». Cuando nació su cuarta hija, envió a la madre y a ella a un pequeño pueblo de Senegal, donde vive un amigo, para esconderlas: «Entonces, abandoné mi hogar y me dirigí a España. Pasé por Guinea-Bisáu, Malí, Argelia y Marruecos. El viaje duró casi dos años».

El camino no es fácil y el único contacto que tiene con sus seres queridos es el marido de su hermana, quien le informa de todo lo que ocurre: «Cuando llegué aquí, recibí una carta en la que decía que, desde que saben que estoy aquí, han destruido mi casa y han amenazado a mi familia». La situación allí es muy difícil y parte de su familia se ha fugado a Guinea-Bisáu, donde los han cobijado unos amigos: «Tengo tres hijos que acogí antes de que sus padres falleciesen. Debido a la carta, me enteré de que mi hija adoptiva está embarazada por haber sido violada por tres hombres».

Su primer contacto con la Cruz Roja fue en España: «Me siento genial con ellos: estamos bien alojados y no tenemos problemas». Su objetivo ahora es conseguir asilo y trabajar: «En Guinea era comerciante. Gracias a mi ocupación, conseguí los contactos que tengo en Senegal y Guinea Conakry. Ahora pretendo ganar dinero para enviárselo a mi familia». En un futuro le gustaría asentarse y conseguir que sus seres queridos vengan a Málaga: «No sé cómo hacerlo, pero confío en las personas que me están ayudando a realizar todas las gestiones».

Abdou relata que hay enormes diferencias entre España y Guinea: «Allí la situación está muy mal. No existe la ley y la policía no sirve para nada». No tiene intención de volver: «Si regreso, me asesinarán: lo tengo claro. Nadie sabría quién y por qué fue: sería una víctima anónima más». «Ahora estoy aquí y lo único que quiero es vivir en paz con mi familia», sentencia.