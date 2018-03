Bochornoso espectáculo

El protagonizado hace una semana por los partidos de la oposición en el debate sobre la Prisión Permanente Revisable. Mucho no cabía esperar de la izquierda más reaccionaria enorgullecida de su pastor Garzón cuando hace cuatro meses festejaba que Argentina condenara a cadena perpetua a los responsables de su represión militar. Aquí da otro recado, el contrario. Oportunismo, hipocresía o recadero con sueldo de diputado, juzguen ustedes mismos.

Quien cobra más que un diputado pero también se ha posicionado al lado de los verdugos y no de las víctimas ha sido el líder del PSOE, tampoco sorprende. Fue éste con Ciudadanos quienes en 2016 firmaron aquel frustrado Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso. Una de las medidas inmediatas que pretendía aplicar aquel matrimonio de conveniencia era derogar la prisión permanente revisable, medida que a última hora y calculadora electoral en mano, Ciudadanos ha rechazado no sin antes apoyar, en 2016, la proposición del PNV que inició el debate parlamentario que aún colea. Es lo que tiene el partido del arco iris, antes naranja, tan amplio abanico de colores como de criterios. Es lo que hay cuando el objetivo no son las personas, sino las encuestas.

Lo cierto es que, mientras unos pierden el norte y otros se arriman al sol que más calienta, el circo continúa sin querer entrar en lo esencial: la Prisión Permanente Revisable no es una cadena perpetua. Es la garantía de los ciudadanos de que un condenado, si no se reinserta, no sea puesto automáticamente en libertad a sabiendas de que volverá a cometer el mismo delito. Es una medida de protección hacia nuestra sociedad, es evitar que haya una nueva víctima para que el delincuente vuelva a ser nuevamente encarcelado. Sería pagar un precio demasiado alto.

En enero de este mismo año el violador del estilete volvió a ingresar en prisión después de cumplir 32 años de cárcel por violar a medio centenar de mujeres. A pesar de que los informes técnicos advertían del peligro que suponía ponerlo en libertad, nada se pudo hacer para evitar su excarcelación, había cumplido su condena. Era cuestión de tiempo que volviera a violar a otra mujer, y así ocurrió. Fue encarcelado de nuevo pero por el camino quedó otra víctima a la que el sistema no protegió.

De eso se trata, de proteger a los buenos frente a los malos, de garantizar la seguridad de los primeros y el derecho a la revisión de la condena de los segundos, eso sí, siempre y cuando puedan ser devueltos a la sociedad con la garantía de estar reinsertados. No es tan difícil de entender, es lo que demanda la sociedad. Ahora le toca al PSOE mover ficha y, o aprende la lección de Ciudadanos arrimándose al sol que más calienta, o de esta sale trasquilado en las urnas. Rectificar es de sabios, si se hace desde el convencimiento mejor, pero si también es por oportunismo electoral, en este caso, también nos vale.