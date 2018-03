Musli y el hijo del arte

El Unicaja ya tiene un nuevo objetivo en esta Euroliga. Ser el tercer equipo español. A falta de tres jornadas y sin opciones reales aunque si matemáticas de jugar el play off de cuartos de final, quedar por delante de Barcelona y sobre todo Valencia puede ser una pequeña victoria de cara a un futuro en la competición. Aunque la inestabilidad del formato y del número de participantes no garantiza nada, estos son los pequeños retos que el equipo debe marcarse para mantener su imagen y su competitividad.

Y en este camino aparece el campeón de la Bundesliga. El Brose Bamberg ha ganado 7 de las ultimas 8 ligas de su país y a pesar de la salida de Andrea Trinchieri del banquillo sigue siendo un equipo peligroso. Un equipo donde se encuentra un jugador extrañamente despedido este año del equipo verde, Dejan Musli.

El serbio, nacido en Kosovo, fue este mismo miércoles el mejor jugador de su equipo en la visita en Vitoria y afila las garras para demostrarle a Joan Plaza lo injusto de su salida del equipo. Una salida que se hace aún más incomprensible después de la lesión de Shermadini y el fichaje de Livio Jean-Charles. El fichaje del francés, un buen jugador pero totalmente distinto a Shermadini o Musli, sólo se entiende como una concesión al entrenador, más del gusto de jugadores como el francés, para conseguir su renovación que como un recambio real para las necesidades del equipo. En cualquier caso, Musli tendrá una oportunidad única para reivindicarse como jugador.

Ausente en este último partido de Vitoria, Daniel Hackett debería jugar esta noche y convertirse en otro de los grandes peligros del equipo alemán. Nacido en Forlimpopoli, en la Emilia-Romaña italiana, es conocido en el país trasalpino como «El hijo del Arte». ¿El motivo? Su padre es Rudy Hackett, pívot americano que fue una estrella en la LEGA en los 80, después de jugar en la Universidad de Syracuse y la NBA.

Daniel nunca llegó a los niveles de su padre a pesar de haberse formado en la cantera de Pesaro y haber compartido equipo en la Universidad de Southern California con DeMar DeRozan. Un gran combo-guard del que siempre se esperó más. Ante las comparaciones con su padre y la presencia en sus equipos de jugadores importantes en su posición nunca ha acabado de estallar, ni en Treviso ni en Pesaro ni en Siena, ni en Milán ni tampoco en Olimpiacos.

En Bamberg tiene otra oportunidad que no está aprovechando al 100%. Su irregularidad le hace muy peligroso porque además desde la llegada de su compatriota Luca Banchi al banquillo todavía no ha hecho un gran partido. Esperemos que no sea esta noche.

P.D. UNC Greensboro cayó en primera ronda del march madness de la NCAA ante Gonzaga a pesar del gran partido del canterano del Unicaja Francis Alonso. El malagueño ya está en las agendas de muchos equipos españoles y extranjeros, esperemos que Unicaja después de exiliarlo este verano en Alhaurín de la Torre no lo pierda de vista... Suerte.