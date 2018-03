'Los malos hábitos', por Cristina Castro

La mayor parte de cosas que hacemos a lo largo de nuestro día son hábitos, comportamientos automáticos que nuestro cuerpo ha aprendido a hacer en determinadas circunstancias para ahorrar energía. Saber qué es un hábito y cómo cambiarlo es vital a la hora de adquirir un nuevo estilo de vida, aprender algo nuevo o superar una adicción. Sin embargo, nunca nos enseñan cómo formar nuevos hábitos, sólo que debemos hacerlo. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, nuestro cerebro no puede distinguir entre un hábito bueno y uno malo, y desgraciadamente cuando cierto comportamiento se ha automatizado en un hábito ya no se puede quitar, pero si que se pueden fomentar comportamientos alternativos para sustituir un hábito malo por otro más beneficioso. Si estamos intentando dejar de fumar deberíamos cambiar esa costumbre por otra, como por ejemplo, comer una manzana durante el periodo del día en el que solíamos fumar. Dejar de fumar sin cambiar a un nuevo hábito será mas difícil o incluso imposible. A pesar de todo esto sustituir una mala costumbre por otra buena no es fácil, ya que por media se tarda 60 días en construir un nuevo hábito, por lo que, cuanto antes empieces mejor.