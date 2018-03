MÁS DIFERENCIAS SALARIALES

En estos últimos meses se están haciendo más visibles las diferencias que existen para trabajos similares entre las distintas Comunidades Autónomas; el sector público y privado; hombres y mujeres, etc. Pienso que esta situación para una adecuada solución necesita un acuerdo a nivel nacional entre las principales fuerzas políticas. Hace pocos días que se ha llegado al acuerdo para que los sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se equiparen a los de los Mossos d´Esquadra. Esto ha motivado que distintos funcionarios de otras administraciones también quieran la equiparación con aquellos de otras Comunidades Autónomas. Estas diferencias también se producen entre funcionarios de Ayuntamientos, Diputaciones y otros Organismos Públicos de una misma Comunidad Autónoma. Hay un acuerdo firmado para la subida salarial de los funcionarios públicos en los próximos años cercana al 8%. Recientemente se ha conocido que los sueldos públicos son un 55% más altos que los de la empresa privada, una desproporción salarial que necesita corregirse con la mayor urgencia. Sin embargo, los pensionistas en los últimos años el incremento ha sido del 0,25%. Estas observaciones no son únicas, pero pueden servir para evidenciar la gravedad e importancia para que nuestros políticos se pongan a trabajar y alcanzar acuerdos encaminados en la búsqueda de una mayor justicia salarial. La solución fácil es aumentar los impuestos, sin embargo, el gasto público no deja de aumentar en asuntos que no son imprescindibles y que la descentralización autonómica ha duplicado en muchos casos.

Plácido Cabrera Ibáñez

Málaga