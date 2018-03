La rapidez que exige la tecnología choca fuertemente con la lentitud de la vida real. El periodista sudafricano del New York Times, Farhad Manjoo, especializado en enfoques tecnológicos, llegó a esta conclusión tras haberse desconectado dos meses de las noticias digitales y de las redes sociales. En vez de ello, se suscribió a tres grandes periódicos impresos. Eligiendo algunos de los formatos de la prensa escrita que ofrecen profundidad y precisión, en vez de velocidad, se dio cuenta no sólo de que estaba mucho mejor informado, sino que se sentía menos ansioso y había ganado tiempo para dedicarse a leer libros, y a otras cosas. Entre las conclusiones que extrajo es que para informarse es necesario acudir a los medios que permiten un conocimiento real de la información, no la noticia convertida en banalidad por culpa de la distorsión de internet.

A los periodistas que aspiran al rigor de los hechos les toma su tiempo averiguar qué sucedió y cómo encaja en el contexto. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales ofrecen avances sobre las noticias mucho más rápido de lo que requiere darles sentido, dejando que la especulación y la desinformación llenen el vacío. El seguimiento superfluo para mantener a una audiencia en permanente estado de click no hace más que espantar al buen periodismo con dosis de curiosidad prescindibles que no facilitan la buena comprensión de lo que sucede. El análisis, que en los periódicos de verdad acompaña a la información, ha sido reemplazado por el chismorreo y los comentarios superficiales. La bendición del periódico, como cuenta Manjoo, fue recibir en la puerta de su casa las noticias con algo de retraso pero elaboradas por cientos de profesionales con experiencia que habían hecho el trabajo duro por él. Y la satisfacción de comprobar cómo desactivando las alertas evitas la constante paranoia fragmentaria sobre el mundo. Si sucede algo realmente grande, escribió el periodista del Times de Nueva York, te enterarás.