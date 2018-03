El ejemplo de ´The Magician´

Hace unos días tenía la oportunidad de hablar con Francis Alonso, bautizado por un alumno de su universidad como «El Mago de Málaga» y rebautizado por el All Star Chris Webber como «The Magician», sobre su aventura americana más allá del baloncesto. Y escuchándole uno se pregunta dos cosas. Primero ¿porque todavía hay jugadores jóvenes que se quedan en la vieja Europa y no vuelan con destino a las universidades americanas? y lo segundo, ¿no sería posible realizar una apuesta similar por deporte y educación en nuestro país?.

Es cierto que el sistema americano es imperfecto y que en algunos niveles formativos, hablamos de baloncesto, presentan ciertas lagunas técnicas pero el binomio deporte-educación es imbatible. No sólo generan talento deportivo para nutrir a sus equipos y a otros, sino que atraen un montón de talento de otros países para trabajar después en todos los campos de la sociedad, desde la economía hasta la investigación, pasando por la cultura o la medicina por citar algunos casos. Y todo esto parte de un axioma: No es gasto, es inversión. Todo lo que generan tiene un retorno que permite seguir con la inversión.

Francis podría haber seguido en Málaga, en su zona de confort, pero decidió apostar por la llamada aventura americana desde High School. Ahora después de 3 años en UNC Greensboro piensa si seguir un 4 año en las aulas. Una decisión para la que contará, no solo con el apoyo familiar, sino también con una serie de tutores y profesionales de su universidad que le ayudaran a tomar una decisión, que podrá ser acertada o no, pero que estará basada en múltiples opiniones cualificadas y datos objetivos. Con la base de formación europea, en este caso malagueña, y el desarrollo americano se ha convertido en un mejor jugador y además terminará su carrera universitaria.

En España en este momento tenemos un número elevado de universidades que se gastan mucho dinero en educación y un poco menos en deporte. Por otro lado tenemos un grupo numeroso de clubes que se gastan un montón de dinero en formación, y no me refiero sólo a los de ACB, y poco en educación. ¿Qué pasaría si fusionáramos ambos mundos y creáramos un sistema similar al americano? Yo creo que ganaríamos talento en ambos campos, el deportivo y el universitario. ¿Cuántos jugadores europeos que ahora emigran a las universidades americanas podrían estar en España? Yo creo que muchos, sobre todo ahora donde los equipos NBA ya no miran sólo a la NCAA como vivero de jugadores sino que sus scouts recorren el mundo en busca de talento.

Sería bonito, pero soy realista y es una escenario muy difícil de conseguir, entre otra cosas porque vivimos en un país que lejos de aprovechar el material humano que tiene se dedica a expulsarlo a otros países donde de verdad se apuesta por la creación, la investigación, el talento y los jóvenes. En el ámbito deportivo preferimos traer a decenas y decenas de jóvenes de todos los lugares del planeta sin otro objetivo que tratar de encontrar a una superestrella y sin mirar más allá, olvidándonos del talento que tenemos más cerca, el nuestro. Un número alto de jóvenes que son bien tratados por nuestros clubs pero que con un poco más podrían seguir aquí o volver a sus lugares de origen con un plus de formación que convertiría el gasto en inversión.