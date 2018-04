´Errejonazo´

Seguramente es una exageración dar ese nombre al artículo-proclama de Íñigo Errejón en un diario nacional, ayer, pero anda el mundo político, en especial el hemisferio izquierdo, tan ayuno de novedad que, como en otros lances dicen algunos, por encima de mosquito cacería. Las novedades que incluye el podemita en el exilio interior son, por un lado, ocupar una página entera hablando de política nacional sin mentar a Catalunya (todo un acierto), y, por otro, admitir que existe un espacio común de las ´fuerzas progresistas´, que no agota el partido en que milita. Es verdad que no menta tampoco la sigla por la que es conocido ese otro partido que cohabita espacialmente con el suyo (al que tampoco cita por su nombre), pero hay datos para pensar que se refiera al PSOE. La última novedad es que no descalifica ni tanto así al posible e innombrado socio: un milimétrico paso de gigante.