Crisis en la minería del nuevo siglo

El creador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, tiene una cita el próximo miércoles 11 de abril ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EEUU.

Allí tendrá que testificar sobre el uso que su compañía hace de los millones de datos personales que le regalan los más de 2.000 millones de usuarios. La crisis de privacidad desatada por el uso electoralista que la empresa Cambridge Analytica hizo de los datos de 50 millones de personas con cuentas en Facebook ha puesto contra las cuerdas a un gigante tecnológico que se creía insumergible y que ya ha perdido 57.000 millones de euros en bolsa desde que los periódicos The New York Times y The Guardian desvelaron la filtración.

Desde entonces, Zuckerberg no hace más que pedir disculpas y anunciar más y más medidas para tratar de reparar el grave daño económico y reputacional causado a una compañía que exprime y aprovecha, con fines publicitarios, la intimidad de una cuarta parte de la población mundial. La última corrección ha sido la supresión, el martes, de varios cientos de cuentas falsas vinculadas a Rusia y que se relacionan con la difusión de noticias falsas durante la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca.

La presión sobre Zuckerberg está al máximo, pero eso no debe hacernos olvidar que en la nueva economía de los datos, hay muchos otros ´mineros´ que trabajan en una veta digital de la que extraen todos los detalles posibles sobre la privacidad de los internautas. Sacha Molitorisz, investigador postdoctoral en el Centre for Media Transition de la Universidad de Tecnología de Sydney acaba de escribir un artículo en The Conversation, donde esta crisis sobre la privacidad desatada en EEUU es el momento para hacer aflorar también y regular la labor oculta de compañías como Acxion, Experiam y Quantium que están haciendo una fortuna produciendo datos, ´el nuevo petróleo´. Dato: Acxiom prevé unos ingresos de 945 millones de dólares para este año. Facebook ha anunciado que va a cerrar las llamadas ´Partner Categories´, un producto que permite a estos ´corredores de datos´ ofrecer a través de Facebook sus servicios para identificar a determinados consumidores potenciales.

Estas compañías mineras de datos basan su negocio en acumular toda la información posible de los consumidores, usuarios y no usuarios de la red, para luego comercializar esas bases de datos. Saben la edad, peso, estatura, estado civil, problemas de salud, hábitos de viajes y compras o tendencias políticas de millones de personas. Eso, como poco.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EEUU, en un informe de 2014, reveló que cada una de estas compañías posee 3.000 ´segmentos de datos´ distintos de casi todos los consumidores estadounidenses. Un miembro de la FTC las bautizó como ´los ciberazzi´, los nuevos paparazzi digitales que nos espían e invaden nuestra intimidad para luego comercializar con ella.