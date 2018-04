Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Enfrentamiento dinástico y después de Al Sisi

Clarín hurgaba en las diferencias existentes entre el rey Salmán, de Arabia Saudita, y el heredero del reino saudita, Mohamed bin Salmán, en torno al conflicto en Tierra Santa: mientras el primero reiteraba, en conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump, el apoyo de Riad a la creación de un Estado palestino, el heredero afirmaba en una entrevista que "tanto los palestinos como los israelíes tienen derecho a tener su propia tierra".

The Atlantic reflexionaba sobre el futuro de Egipto, tras la incontestable victoria del presidente Abdelfatá Al Sisi, con más del 97% de votos (en unas elecciones presidenciales que no fueron totalmente libres y en las que votó menos de la mitad del censo). Al ser su segundo mandato, Al Sisi puede pensar en promocionar a un sucesor o (más improbable) podría aceptar que alguien a quien no apoya llevara las riendas del país, a medio plazo.



Cómo nos ven

Sorpresa Puigdemont y líderes inesperados

The Daily Telegraph reseñaba la inesperada decisión del tribunal del land de Schleswig-Holstein, tras liberar de prisión al último presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, al no encontrar motivos para su extradición a España por rebelión, tal como solicitaba el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo. A partir de ahora, los magistrados alemanes evaluarán si la entrega de Puigdemont puede producirse por el cargo de malversación de fondos públicos.

Deutsche Welle destacaba que España estaba dejando atrás el famoso "Que inventen ellos", de Miguel de Unamuno, para convertirse en sorprendente líder de lo más puntero en tecnología: el blockchain y el Internet de las Cosas. A ello contribuyó, por ejemplo, la apuesta temprana del país por la fibra óptica (así, mientras un 75% de la población dispone de una conexión de alta velocidad, en Alemania apenas llega al 5%).



Qué se cuece

YouTube cobrará más por anuncios y problemas de startup

PuroMarketing destacaba la creación de un nuevo formato publicitario por parte de YouTube, denominado TrueView for Reach, en el cual los anunciantes podrán crear mensajes de entre 6 y 30 segundos, que se podrán saltar una vez se llegue a los 5 segundos de visionado? pero que se cobrarán siempre, aunque los usuarios no los vean. Supone un paso más en la apuesta de dicha plataforma de vídeos por los mensajes breves, mejor adaptados a Internet.

Mediashift se hacía eco de las grandes dificultades que debían afrontar los proyectos periodísticos online, en Europa (en mayor medida que los norteamericanos). En concreto, en países como Alemania, los creadores de startup periodísticas subestimaban las tareas organizativas a las que debían enfrentarse, no se situaban en la piel del usuario, padecían claros déficits de financiación o carecían de contactos adecuados para sacar adelante sus proyectos, entre otras limitaciones.