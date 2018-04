¿Tiene culpa Cristina Cifuentes de haber obtenido un máster en derecho autonómico sin que haya asistido a clase, ni aparezca el trabajo final? ¿Puede responder ella de que hayan desaparecido actas, se hayan reconstruido, y algunas firmas no sean de quien figura? ¿Afecta todo esto a su actual cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando al obtener el máster sólo era Delegada del Gobierno? ¿Se la puede culpar de las obvias irregularidades en la dispensación de títulos (de éste al menos) en la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Dónde está el posible delito o infracción imputable a Cifuentes? ¿Acaso el clamoroso mamoneo que todo lo anterior refleja puede poner fin a una brillante carrera política, cuando el mamoneo no sólo no está tipificado en el Código Penal, sino que la misma palabra mamoneo no ha llegado todavía al diccionario (al menos mientras la RAE no se pronuncie)?